Стоимость лицензии на добычу руд в Тырнаузском месторождении снижена более чем в два раза

НАЛЬЧИК , 13 апреля. / ТАСС /. Стоимость лицензии на разработку Тырныаузского месторождения вольфрамо-молибденовых руд в Кабардино-Балкарии (КБР) снизилась более чем в два раза. На базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения планируется создание промышленного комплекса твердосплавного и режущего алмазного инструмента, в него могут войти три предприятия из Кабардино-Балкарии (новый горно-металлургический комплекс, новый гидрометаллургический завод, АО «Терекалмаз»), сообщил в пятницу министр промышленности и торговли региона Залим-Герий Губашиев.

"Лицензия [на разработку Тырныаузского месторождения вольфрамо-молибденовых руд] стоит очень дорого 1,08 млрд рублей. Благодаря труду работников Минпромторга Минэкономики удалось снизить ее стоимость с 2,2 млрд в два раза, все делалось в рамках существующего законодательства, аналогичные расчеты проведены в других субъектах РФ , а мы были инициаторами внесения изменений в эти расчеты, на федеральном уровне работало Минприроды . Это повлияло на экономическую привлекательность объекта и "Ростех" на данный момент принимает активное участие в реализации этого проекта", — сказал Губашиев на заседании коллегии министерства.

Он также сообщил, что определили финансово-хозяйственную модель, основные направления реализации проекта и сформировали предложения по поддержке проекта, в частности льготного кредитования и применения особого налогового режима. Используют все возможные меры господдержки, в соответствии с программой территорий опережающего развития (ТОР).

"У нас не было подобной практики в республике, но есть определенные договоренности с Минэкономики РФ, и мы ждем начала реализации проекта. Это дает уникальный льготный налоговый режим территории, в частности города Тырныауза, для резидентов, и не обязательно, чтобы это было связано с вольфрамом и молибденом, там могут производится и другие виды продукции", — добавил спикер.

При реализации проекта планируется создать только на основном производстве около 1 тыс. рабочих мест. На данный момент рассчитаны запасы руды, подготовлены технико-экономическое обоснование кондиции Тырнаузского месторождения. По его словам, именно это направление в ближайший год является приоритетным.

О продвижении проекта

В конце декабря 2017 года Роснедра объявили тендер на покупку лицензии для возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. ООО «Эльбрусский горнорудный комбинат» — дочерняя компания госкорпорации «Ростех» — стала единственным участником конкурса на разработку Тырныаузского месторождения. 17 апреля 2018 года состоится подведение итогов конкурса и определение правообладателя лицензии.

Залежи молибденита у реки Баксан, близ села Герхожан, обнаружили в 1934 году, а чуть позже там нашли и вольфрам. Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат (ТВМК) ввели в строй в 1940 году. В 1986 году комбинат реконструировали для добычи 10 млн тонн руды в год. Но с 1993 года производство начало сокращаться, и в 2000-е годы комбинат стал банкротом.

В 2016 году была проведена оценка первоочередных запасов месторождения. Среднее содержание триоксида вольфрама в рудах составляет 0,473%. В результате переоценки балансовые запасы уменьшились в 2,5-2,8 раза и составляют около 210 тыс. тонн триоксида вольфрама различных категорий.