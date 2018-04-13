Клостридиум нам поможет!

Хорошо бы заставить и бактерии поработать на нужды автопрома. Нет, речь идёт, конечно, не о сборочном конвейере, для работы которого больше подходят роботы, а о производстве бутанола. Бутанол применяют как растворитель в лакокрасочной промышленности, в производстве смол и пластификаторов, при синтезе органических соединений, но всё это в данном случае нам не интересно. Бутанол можно не только смешивать с традиционными моторными топливами (во многих странах его уже подливают в цистерны с бензином), повышая их экологичность, но использовать как самостоятельное топливо — по энергоёмкости он как раз близок к бензину. И получать его можно опять же из нефти. Но такой путь, как говорится, не отвечает тенденциям…

Интересно, что ещё в начале прошлого века для производства этого самого бутанола учёные уже начали использовать бактерии — клостридиум ацетобутиликум, которые после поедания сахарного тростника, свёклы, маниоки, пшеницы, в виде продуктов жизнедеятельности и выдавали искомый буанол. И вот, как гром среди ясного неба, сообщение из Национального университета Сингапура : местные учёные модифицировали тот самый клостридиум, и заставили его поедать целлюлозу, которая в избытке остаётся после изготовления бумагина профильных комбинатах.

Остаётся выяснить мнение автомобильных инженеров: допустим, в мире повсеместно появятся фабрики, на которых клостридиумы производят бутанол. Означает ли это, что электромобили нам уже не нужны?..