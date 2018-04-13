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Как выбрать проектор для дома: DLP или LCD?
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Как выбрать проектор для дома: DLP или LCD? 

Chip.ru 50 минут назад
Фото: Chip.ru
DLP— и LCD-проекторы отличаются технологией создания изображения. В LCD-проекторе свет лампы с помощью призмы разбивается на лучи основных цветов: зеленый, синий и красный, а потом попадает на одну из трех маленьких жидкокристаллических матриц. ЖК-матрицы пропускают свет только в точках (пикселях), необходимых для создания изображения, после чего три световых луча снова объединяются и создают полноценное изображение.
В DLP-проекторе свет сначала проходит через вращающийся цветной фильтр. После этого он направляется миллионом маленьких подвижных зеркал и проецируется через объектив на экран. Благодаря перемещению зеркал в соответствии с определенным цветом, человеческий глаз воспринимает уже полноценное изображение, хотя оно сформировано из последовательной проекции картинок в трех основных цветах.
Помимо LCD— и DLP-проекторов существуют модели-конкуренты — LED — светодиодные проекторы.
DLP или LCD: Какой проектор лучше? Ни одну из двух технологий нельзя назвать идеальной. Какой проектор будет лучше для вас, зависит от того, для чего вы собираетесь его использовать.
Преимущество LCD-технологии заключается в том, что темные и светлые тона изображения тонко градуируются. Но в то же время максимальная контрастность у них ниже, чем у проекторов с технологией DLP, потому что изображение не может создаваться полностью без света.
Технология DLP позволяет отвернуть маленькие зеркала в темных участках изображения, из-за чего картинка становится по-настоящему черной, а контрастность, соответственно оказывается выше, чем у LCD. Недостатком DLP-проектора будет то, что картинка состоит из отдельных изображений основных цветов. У быстро перемещающихся объектов может возникнуть цветовой шлейф, который называют «эффектом радуги». LCD — проектор для кино и видео
DLP — для фотографий и презентаций Таким образом, если вы хотите использовать проектор для домашнего кинотеатра, лучше приобрести LCD-модель, чтобы избежать названного выше эффекта. DLP-проектор лучше подходит для просмотра фотографий и презентаций, так как обеспечивает более высокую контрастность.
Подобрать подходящий вам проектор поможет наш всегда актуальный рейтинг. Опрос: Нужен ли смартфону встроенный проектор? Да, прикольная «фишка» Нет, поиграешь пару раз и забудешь о нём Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Как выбрать проектор для дома: сколько люменов достаточно?
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