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Пиотровский: южный берег Крыма необходимо изучить с точки зрения критериев ЮНЕСКО
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Пиотровский: южный берег Крыма необходимо изучить с точки зрения критериев ЮНЕСКО 

ТАСС 54 минуты назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Природные и археологические памятники Южного берега Крыма будут изучены с точки зрения критериев ЮНЕСКО, чтобы найти способы их защиты, сказал в пятницу журналистам генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский перед заседанием президиума Союза музеев в Севастополе.
"На южном берегу Крыма мы будем проводить вместе с фондом Лихачева (негосударственная благотворительная организация, созданная для развития российской культуры, образования, гуманитарной науки) исследование. Мы хотим изучить южный берег Крыма с точки зрения тех критериев, которые предъявляются к списку Всемирного наследия ЮНЕСКО. Речь не идет о том, чтобы прямо сейчас включить [памятники Крыма] в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но нужно посмотреть, насколько этот регион может соответствовать этим критериям, насколько эти критерии можно воплотить в жизнь", — сказал Пиотровский.
Он отметил, что на полуострове есть потрясающие памятники природы и культуры, но «есть большие проблемы с застройкой». «Мы хотим понять, насколько именно таким образом, изучая ситуацию, можно остановить варварские вещи … Это один из способов не просто заниматься включением, а изучить с точки зрения критериев ЮНЕСКО, и тогда можно оборонять и защищать [памятники]», — сказал глава Союза музеев.
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