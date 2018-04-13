Президент Италии не видит прогресса в решении вопроса о создании правительства

Президенту Италии Серджо Маттарелле в ходе очередного раунда двухдневных консультаций с делегациями политических сил страны, завершившихся в пятницу, так и не удалось выявить наличие в настоящий момент условий для создания большинства в парламенте, способного сформировать правительство и обеспечить его деятельность.

Комментируя результаты состоявшихся 12 и 13 апреля встреч и переговоров, он сказал, что они показали «со всей очевидностью», что в «дискуссии между политическими партиями не наметилось никакого прогресса», поэтому потребуется «несколько дней для принятия решения, как выйти из создавшегося застоя».

Причина данного застоя, отмечают местные обозреватели, заключается в том, что формальные победителям прошедших в стране 4 марта политических выборов — правоцентристская коалиция в составе партий «Лига», «Вперёд, Италия» и «Братья Италии», а также «Движению 5 звёзд» — не могут, или не хотят, преодолеть разногласия, касающиеся возможного состава правящего большинства. В частности, «Пятизвёздочники» настаивают на участии в нём только «лигистов» и исключают любое сотрудничество с партией Сильвио Берлускони

Так, например, накануне политический руководитель Д5З Луиджи Ди Майо заявил, что для разблокирования создавшейся ситуации бывший премьер должен «отойти в сторону» и «дать возможность новому поколению сформировать правительство».

В ответ на это Маттео Сальвини в интервью передаче Radio anch’io, выходящей на канале Радио 1 государственной телерадиокомпании RAI, призвал «пятизвёздочников» проявлять ответственность и сказал, что «если они (Д5З) будут продолжать конфликтовать, это надоест итальянцам и скоро надоест и мне, тогда через несколько месяцев придётся возвращаться к избирательным урнам». В свою очередь, Сильвио Берлускони заметил, «не дело Ди Майо указывать мне, что следует делать».

Corriere della Sera пишет о трёх возможных сценариях развития событий. Президент даст «предварительный» мандат на формирование правительства представителю правоцентристской коалиции, получившей 37 процентов голосов избирателей на выборах 4 марта. В качестве возможного кандидата называется «умеющий договариваться» Джанкарло Джорджетти.

В качестве второго варианта, Серджо Маттарелла может поручить председателю сената или палаты депутатов продолжить выяснение возможностей достижения согласия между правоцентристами и «пятизвёздочниками».