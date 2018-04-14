Около 20 тракторов и самосвалов поучаствовали в параде коммунальной техники в Котельниках 

Около 20 спецмашин приняли участие в параде коммунальной и дорожной техники в подмосковных Котельниках в субботу, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа. «Сегодня (14 апреля — ред.) в Подмосковье проходит парад коммунальной и дорожной техники, которая будет заниматься содержанием дорог, дворов, общественных мест в весенне-летний период. В Котельниках в нем приняли участие порядка 20 машин. Это универсальные мини-погрузчики, пылесосы, тракторы, самосвалы, комбинированные дорожные машины», — сказал замглавы Котельников Андрей Булгаков. Он добавил, что технику представили управляющие компании, муниципальные бюджетные учреждения, ресурсоснабжающие организации. Перед началом парада на территории у спортивного комплекса «Котельники» в микрорайоне Белая Дача состоялся смотр машин. Любой желающий мог ознакомиться с техническими параметрами и возможностями машин. Также горожанам продемонстрировали технику в действии. В субботу в Московской области по поручению губернатора Подмосковья проходят парады коммунальной техники, которыми открылся месячник благоустройства в регионе. Общегородской субботник пройдет в Котельниках 21 апреля. Уже сейчас в городском округе активно идет генеральная уборка территорий. Особое внимание будет уделено памятникам и местам воинской славы в преддверии празднования Дня Победы.. Порядка 20 тракторов и самосвалов приняли участие в параде коммунальной техники в Котельниках. Около 20 спецмашин приняли участие в параде коммунальной и дорожной техники в Котельниках в субботу, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Машины для уборки дорог представят на параде коммунальной техники в Котельниках в субботу. Современные машины для уборки дорог и тротуаров будут представлены на параде коммунальной техники в Котельниках в субботу, оборудование выставят на прилегающей территории спортивного комплекса в горокруге, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета. «Четырнадцатого апреля на территории городского округа Котельники пройдет парад коммунальной и дорожной техники, которая будет задействована в весенне-летний период в уборке городских территорий. Все желающие могут прийти и оценить готовность муниципалитета к работе по содержанию дворов, улично-дорожной сети, тротуаров, общественных мест. Смотр состоится на территории спортивного комплекса в микрорайоне Белая Дача», — сказала глава муниципалитета Ирина Польникова. Технику представят управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, муниципальные бюджетные учреждения, занимающиеся вопросами содержания городских дорог. Гости смогут посмотреть на оборудование с 10:00 до 12:00. «Будут представлены поливальные и уборочные машины, комбинированные дорожные машины, тракторы, малая механизированная техника. Вопросам содержания городских территорий в весенне-летний период будем уделять особое внимание в нашем горокруге», — отметила Польникова. Четырнадцатого апреля во всех муниципалитетах Московской области пройдет парад современной коммунальной техники в рамках открытия месячника по благоустройству.
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