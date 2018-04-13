На субботник — всей семьей

14 и 21 апреля в Москве пройдут ежегодные общегородские субботники. Это уже стало хорошей традицией для столичных жителей. Многие связывают ее только с советским временем, но на самом деле это традиция, которая идет из глубины веков.

Исстари на Руси жители сообща благоустраивали свои дома, деревни, города. Помогали отстраивать или восстанавливать после пожара дома своим соседям, которые не могли это сделать сами. То есть совместный труд во славу своей земли — это старая русская традиция. И это прекрасно, что она жива, находит новые формы.

Мне кажется, что ежегодные субботники, на которых мы все вместе после зимы приводим свой город в порядок, очень важны. За эти два дня делается очень многое на улицах города, в парках и скверах, во дворах. У некоторых даже есть традиция ходить на субботник семьями. Совместный труд объединяет. Поэтому я, как и все мои коллеги — депутаты Московской городской Думы , приму участие в субботниках. Надеюсь, что ничего не поменяется в планах, и вместе со мной в уборке города в моем избирательном округе Орехово-Борисово примет участие и моя семья.

Москвичей, которые выходят на субботники, с каждым годом становится все больше. И это осознанное, добровольное решение каждого из них, потому что все мы хотим жить в чистом и красивом городе. Более того, жители столицы звонят в территориальные органы власти и оставляют предложения мест, где хотят провести уборку. Мы начинаем ощущать себя хозяевами своего дома, двора, развивается жилищное самоуправление.