Рубль попал в идеальный геополитический шторм, — Дмитрий Майоров, корреспондент агентства «Прайм»

Курс рубля к доллару и евро в течение завершающейся рабочей недели резко провалился и падал до минимумов с весны (по евро — 80,5) и осени (по доллару 65,06) 2016 года.

Геополитические и санкционные риски рубля стали главными факторами давления, несмотря на подскок рынка нефти до максимумов с конца 2014 года.

В результате, доллар по итогам рабочей недели вечером в пятницу прибавлял около 4 рублей до уровня 62,1 рубля, а евро — около 5 рублей до 76,5 рубля.

Сворачивание carry trade обвалило рубль

Рубль начал торговую неделю двумя «черными» сессиями — понедельника и вторника. Рынок отыгрывал резкий исход инвесторов из рублевых активов и покупку ими долларов и евро для страхования от валютных рисков. Таким образом, резко началось сворачивание carry trade, впрочем, оно всегда начинается резко. Инвесторов перестал устраивать дисконт между рублевыми и валютными ставками на фоне возросших рисков рублевых инструментов, и маятник качнулся в сторону покупки валюты за рубли.

Тема санкций против "Русала" напугала инвесторов, которые повысили в своих моделях риск-премию акций других российских компаний. Дополнительным поводом для продаж этих бумаг стало воскресное обострение в Сирии , правительство которой США обвинили в применении химического оружия.

Президент США Дональд Трамп при этом активно включился в словесные интервенции по поводу ситуации вокруг Сирии. Он заявил, что примет решение о действиях Соединенных Штатов в связи с сообщениями о химической атаке в Сирии в ближайшие день-два. Глава Белого дома пообещал наказать виновных.

Затем Трамп отменил поездку в Латинскую Америку, он останется в Соединенных Штатах, «чтобы руководить американским ответом Сирии» и следить за событиями в мире. Все приготовились к худшему, особенно после твита Трампа о том, что России , если она будет сбивать американские ракеты в Сирии, придется иметь дело с новыми и «умными» вооружениями.

На этом фоне доллар методично отсчитывал круглые уровни: 58, 59, 60 рублей и так далее — до 65 рублей, евро — 72, 73, 74 и так далее — до 80 рублей.

Впрочем, к середbyе дня среды эти уровни были достигнуты, и рынок уже сам пытался оттолкнуться вниз — чисто технически. Тут и подоспели более мягкие заявления из США. Так, Трамп заявил, что нужно прекратить гонку вооружений, а США могут помочь России экономически. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США все еще оценивают доказательства предполагаемой химической атаки в Сирии, хотя и отметил, что американские военные готовы «предоставить военные варианты (действий), если они будут уместны, на усмотрение президента».

Наконец, глава Минфина США Стивен Мнучин согласен с рекомендацией ведомства, в соответствии с которой Вашингтону не следует вводить санкции против суверенного долга России.

Словесные интервенции российских высокопоставленных лиц также в какой-то мере помогали рублю стабилизироваться.

В частности, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что инструментарий Банка России позволит ограничить влияние новых санкций на инфляцию и не допустить финансовой нестабильности.

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что, несмотря на некоторый выход иностранных инвесторов с российского фондового рынка, сейчас наблюдается высокая цена на нефть, поэтому серьезных новых колебаний курса рубля ожидать не стоит.

В итоге рубль нащупал некоторое равновесное положение как раз посередине коридора завершающейся недели — около 61,5 рубля и 76 рублей за доллар и евро, отбив у них 3,5 и 4,5 рубля, соответственно от максимумов.

Прогнозы

На фоне резко возросшей турбулентности на финансовых рынках Минфин отказался от пополнения валютных резервов на нефтяные допдоходы. ЦБ как минимум три дня не покупал валюту, возможно, что в четверг покупки возобновились. ЦБ публикует данные с задержкой на два дня.

Кроме того, Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ впервые за несколько месяцев, поскольку волатильность рынка долговых госбумаг также возросла.

Таким образом, финансовые регуляторы РФ стараются не добавлять факторов повышенной волатильности, когда она и так высока.