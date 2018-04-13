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Начальник калининградской полиции наградил школьников, которые помогли раненому человеку
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Начальник калининградской полиции наградил школьников, которые помогли раненому человеку 

Вести Калининград 57 минут назад
Фото: Вести Калининград
Сегодня начальник УМВД Игорь Илларионов наградил калининградцев, которые помогли полиции раскрыть преступления. Среди приглашенных оказались даже школьники. Благодарственные письма и ценные подарки достались двум подросткам: Данилу Назарову и Максиму Калинину.
В феврале этого года ребята гуляли на улице Тургенева, и увидели, как вооруженный ножом преступник ранил человека. Данил и Максим не испугались, отогнали нападавшего и вызвали потерпевшему скорую помощь. За этот подвиг генерал-майор полиции Илларионов наградил девятиклассников именными часами.
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