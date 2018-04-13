Начальник калининградской полиции наградил школьников, которые помогли раненому человеку

В феврале этого года ребята гуляли на улице Тургенева, и увидели, как вооруженный ножом преступник ранил человека. Данил и Максим не испугались, отогнали нападавшего и вызвали потерпевшему скорую помощь. За этот подвиг генерал-майор полиции Илларионов наградил девятиклассников именными часами.