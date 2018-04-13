Представители Auchan и Danone отметили высокий уровень работы с бизнесом в Подмосковье

Власти Московской области оказывают серьезную поддержку в развитии бизнеса в регионе, заявил директор по коммуникациям группы Auchan Антуан Перно.

«Первый магазин «Ашан» был открыт в Мытищах . В нем мы приняли уже 60 миллионов покупателей. Мы заплатили более 200 миллионов рублей налогов в 2016-2017 году. Я хочу поблагодарить руководство Московской области за помощь в реализации наших проектов. Я очень рад работе в России и в Московской области», — сказал Перно.

Он отметил, что в Подмосковье находится головной офис компании в России, восемь больших складов, сотни магазинов. При этом компания работает в 17 странах и является третьим дистрибьютером в мире. Кроме того, Auchan занимает 35-е место в списке работодателей в мире, но первое в России.

«Мы довольны сотрудничеством с Московской областью, потому что это замечательный бизнес-партнер. Они хорошо и быстро понимают все потребности бизнеса. Налоговые условия и преимущества тоже очень важны. Московская область сопровождает нас в обучении, развитии. Это район, где создается хороший климат для инвесторов», — сказала директор по связям с государственными органами компании Danone Алис Джоан-Ревилль.