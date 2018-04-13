Ещё
Представители Auchan и Danone отметили высокий уровень работы с бизнесом в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представители Auchan и Danone отметили высокий уровень работы с бизнесом в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Власти Московской области оказывают серьезную поддержку в развитии бизнеса в регионе, заявил директор по коммуникациям группы Auchan Антуан Перно.
«Первый магазин «Ашан» был открыт в Мытищах. В нем мы приняли уже 60 миллионов покупателей. Мы заплатили более 200 миллионов рублей налогов в 2016-2017 году. Я хочу поблагодарить руководство Московской области за помощь в реализации наших проектов. Я очень рад работе в России и в Московской области», — сказал Перно.
Он отметил, что в Подмосковье находится головной офис компании в России, восемь больших складов, сотни магазинов. При этом компания работает в 17 странах и является третьим дистрибьютером в мире. Кроме того, Auchan занимает 35-е место в списке работодателей в мире, но первое в России.
«Мы довольны сотрудничеством с Московской областью, потому что это замечательный бизнес-партнер. Они хорошо и быстро понимают все потребности бизнеса. Налоговые условия и преимущества тоже очень важны. Московская область сопровождает нас в обучении, развитии. Это район, где создается хороший климат для инвесторов», — сказала директор по связям с государственными органами компании Danone Алис Джоан-Ревилль.
В пятницу завершается рабочая поездка делегации из Подмосковья во Францию. За три дня прошли переговоры с руководством GMD, Schneider Electric, Dalkia, Центра по борьбе с раковыми заболеваниями «Леон Берард». Первое роуд-шоу прошло 12 апреля в Лионе. Также Буцаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ во Франции Алексеем Мешковым. В настоящее время в Париже проходит роуд-шоу инвестпотенциала Подмосковья.
РИАМО: последние новости
В Подмосковье стартовала вторая смена форума для юных патриотов Новый спорткомплекс в столичных Хамовниках будет напоминать особняк XIX века Подмосковный Главгосстройнадзор выявил более 40 нарушений в строительстве за неделю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT150
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»489
Умер юморист Андрей Жмакин73
В России решили избавиться от двух министерств132
Определен самый богатый член кабмина61
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение