В Кабардино-Балкарии создается предприятие по производству медной катанки

НАЛЬЧИК , 14 апреля. / ТАСС /. Предприятие по производству медной катанки открывается в Кабардино-Балкарии (КБР) на базе Нальчикского завода высоковольтной аппаратуры (НЗВА). Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Залим-Герий Губашиев.

"В настоящее время на территории ОАО «НЗВА» выделены отдельные производственные площади для реализации инвестиционного проекта по созданию производства медной катанки.

Это очень востребованная продукция в Российской федерации , медь высококачественная, которая необходима для производства кабельной продукции. Среднегодовой выпуск составит 6 тыс. тонн", — сказал Губашиев.

На предприятии будут использоваться новые технологии и применяться современное технологическое оборудование. Планируется создать 100 новых рабочих мест.