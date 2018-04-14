В Кабардино-Балкарии создается предприятие по производству медной катанки 

НАЛЬЧИК, 14 апреля. /ТАСС/. Предприятие по производству медной катанки открывается в Кабардино-Балкарии (КБР) на базе Нальчикского завода высоковольтной аппаратуры (НЗВА). Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Залим-Герий Губашиев.
"В настоящее время на территории ОАО «НЗВА» выделены отдельные производственные площади для реализации инвестиционного проекта по созданию производства медной катанки.
Это очень востребованная продукция в Российской федерации, медь высококачественная, которая необходима для производства кабельной продукции. Среднегодовой выпуск составит 6 тыс. тонн", — сказал Губашиев.
На предприятии будут использоваться новые технологии и применяться современное технологическое оборудование. Планируется создать 100 новых рабочих мест.