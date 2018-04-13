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В Мюнхене в аэропорту задержали пожилую россиянку в инвалидном кресле
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В Мюнхене в аэропорту задержали пожилую россиянку в инвалидном кресле 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Немецкие власти задержали в мюнхенском аэропорту престарелую женщину в инвалидном кресле из России, сообщили РИА Новости ее родственники.
По их словам, 76-летняя Эльмира Асланян была задержана в терминале 1 при вылете из Мюнхена под надуманным предлогом.
"Сейчас ее отвезли в какую-то клетку в аэропорту после задержания. Она передвигается на инвалидном кресле. Сказали, что причина в том, что она несколько лет назад при въезде в Германию заявляла, что будет жить в одной гостинице, а в итоге поселилась в другой", — сказал собеседник агентства.
Подробности инцидента выясняются.
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