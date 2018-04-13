Индия выстраивает общегосударственную систему биоидентификации граждан

Индия выстраивает крупнейшую в мире по охвату и самую строгую с точки зрения требований систему биометрической идентификации граждан. Об этом рассказывается в материале газеты The New York Times . Уже собраны данные 1,1 из 1,3 млрд жителей страны.

Программа получила название «Аадхаар» (Aadhaar), что в переводе с санскрита означает «Основа». Предоставляются отпечатки пальцев и скан радужной оболочки глаза, делаются снимки для системы распознавания лиц. Биометрические данные используются повсеместно: при открытии банковских счетов, сдаче экзаменов, покупке билетов на транспорт, выплате пенсий, для участия в школьных конкурсах, при получении государственной продовольственной помощи бедняками и обедов недоедающими школьниками. Даже пациенты с проказой, у которых заболевание повредило пальцы и глаза, должны пройти дактилоскопию или сканирование радужной оболочки. В статье The New York Times отмечается, что технологии мониторинга и биоидентификации внедряются во многих странах: Китай разрабатывает систему распознавания лиц, а в Великобритании действует масштабная система видеонаблюдения. Однако Индия в этом направлении пошла дальше.

Новая система вызывает полярные оценки. Премьер-министр Нарендра Моди , активно продвигавший концепцию «цифровой Индии» после прихода своей партии к власти в 2014 году, и другие сторонники программы называют ее «билетом в будущее». С их точки зрения, внедрение «Аадхаара» имеет решающее значение для борьбы с коррупцией и мошенничеством и для совершенствования механизмов предоставления программ соцобеспечения, а также приобщает самые малообразованные слои населения к передовым технологиям. По заявлениям официальных лиц, «Аадхаар» сэкономила налогоплательщикам более $9,4 млрд Но у системы много противников, в том числе в среде правозащитников. Они опасаются тотального слежения. Кроме того, не менее 210 правительственных сайтов допустили утечку персональных данных миллионов индийцев — правда, без биометрической информации. Часть сведений до сих пор находится в открытом доступе и легко находится поисковиками. В Верховный суд Индии поданы как минимум 30 исков. По мнению оппонентов, «Аадхаар» нарушает Конституцию и прошлогоднее решение суда, подтверждающее право на неприкосновенность частной жизни.

В сельской местности возникли сложности как со стабильным интернет-соединением, так и с аутентификацией. Ведь из-за тяжелого ручного труда у людей на пальцах стираются папиллярные линии, что затрудняет распознавание. Недавнее исследование сообщает, что 20% домохозяйств штата Джаркханд не смогли получить полагающиеся им пайки из-за высокого процента отказов системы. Правительство заверяет, что возникшие проблемы решаются. Недавно для упрощения идентификации оно ввело опцию распознавания лица в качестве альтернативы сканированию отпечатков пальцев или радужной оболочки глаза.

Аджай Пандей, генеральный директор Агентства Индии по уникальной идентификации, курирующего «Аадхаар», заявляет, что опасения по поводу превращения страны в полицейское государство раздуты. Он подчеркивает, что до внедрения системы сотням миллионов индусов было трудно подтвердить личность, что, мнению Пандея, эквивалентно лишению гражданских прав; в этом случае «вы не существуете».

"Аадхаар" заинтересовала другие страны. Как отметили в индийском правительстве, внедрение подобной системы планируется в Шри-Ланке , а Великобритания, Россия Филиппины сейчас изучают ее возможности.

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