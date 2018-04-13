В рамках всероссийского медицинского форума пройдет «День Москвы»

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Департамент здравоохранения города Москвы проведет «День Москвы» в рамках 12-го всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России ». Департамент здравоохранения столицы организует для москвичей экскурсии в центры здоровья и отделения профилактики, а также проведет круглые столы по теме формирования здорового образа жизни. Также 31 мая в Международный день борьбы с табакокурением столичный департамент здравоохранения проведет акцию, приуроченную к этому дню.

12-й всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» будет проходить с 30 мая по 1 июня 2018 года в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор». Организаторами форума выступают общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения России , при поддержке правительства Москвы

Главной темой предстоящего форума станет обсуждение и разработка механизмов реализации приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни» ("Укрепление общественного здоровья"), утвержденного президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В рамках форума пройдут различные отраслевые и межотраслевые конференции, научно-практические симпозиумы, лекции и мастер-классы. В свою очередь выставка форума станет презентационной площадкой наиболее успешных программ и проектов, а научная программа — местом обучения и обмена опытом для руководителей и специалистов, отвечающих за вопросы социальной сферы.

"Здесь каждый сможет найти что-то интересное для себя. Для специалистов — это, конечно, передовой опыт, инновационные технологические решения, важнейшие отраслевые тренды. А новинки товаров и услуг для здоровья, современные программы диагностики и оздоровления, безусловно, заинтересуют и специалистов, и всех, кто выбирает здоровье", — сообщили в пресс-службе форума.