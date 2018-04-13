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В рамках всероссийского медицинского форума пройдет «День Москвы»
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В рамках всероссийского медицинского форума пройдет «День Москвы» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Департамент здравоохранения города Москвы проведет «День Москвы» в рамках 12-го всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». Департамент здравоохранения столицы организует для москвичей экскурсии в центры здоровья и отделения профилактики, а также проведет круглые столы по теме формирования здорового образа жизни. Также 31 мая в Международный день борьбы с табакокурением столичный департамент здравоохранения проведет акцию, приуроченную к этому дню.
12-й всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» будет проходить с 30 мая по 1 июня 2018 года в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор». Организаторами форума выступают общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения России, при поддержке правительства Москвы.
Главной темой предстоящего форума станет обсуждение и разработка механизмов реализации приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни» ("Укрепление общественного здоровья"), утвержденного президиумом совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
В рамках форума пройдут различные отраслевые и межотраслевые конференции, научно-практические симпозиумы, лекции и мастер-классы. В свою очередь выставка форума станет презентационной площадкой наиболее успешных программ и проектов, а научная программа — местом обучения и обмена опытом для руководителей и специалистов, отвечающих за вопросы социальной сферы.
"Здесь каждый сможет найти что-то интересное для себя. Для специалистов — это, конечно, передовой опыт, инновационные технологические решения, важнейшие отраслевые тренды. А новинки товаров и услуг для здоровья, современные программы диагностики и оздоровления, безусловно, заинтересуют и специалистов, и всех, кто выбирает здоровье", — сообщили в пресс-службе форума.
МИА «Россия сегодня» и «Социальный навигатор» выступают стратегическими медиапартнерами форума. МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, представляющая линейку информационных ресурсов: РИА Новости, «Р-Спорт», РИА Недвижимость, «Прайм», РИА Рейтинг, ИноСМИ, Sputnik. «Социальный навигатор» — информационно-просветительский проект МИА «Россия сегодня», направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие.
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