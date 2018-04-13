СГК обеспечит теплом один из крупнейших городов Хакасии

Реализация проекта позволит вывести из эксплуатации три городских котельных, которые находятся на грани банкротства и не в состоянии обеспечить полноценное обеспечение теплом Черногорск.

"Это не просто маленькое событие — подписание соглашения, это жизнь почти 300 с лишним тыс. населения. Будет одна тепломагистраль. Нагрузка ляжет на Абаканскую ТЭЦ, но у нее для этого есть все возможности. В рамках этого соглашения компания готова вкладывать порядка 2 млрд рублей в инфраструктуру, которая поможет Черногорску получить новое, качественное тепло", — сказал Зимин.

По словам Кузнецова, этот проект сложный, но социально важный. «Он нужен людям. И, идя навстречу просьбам властей, с которыми нас связывают давние и очень надежные продуктивные взаимоотношения, мы будем стремиться к тому, чтобы реализовать этот проект как можно быстрее», — подчеркнул он.

Абаканская ТЭЦ была построена в 1972 году. В 2014 году был запущен новый энергоблок станции, который увеличил ее электрическую мощность на 136 МВт, а тепловую — на 75 Гкал/ час. Это позволило закрыть несколько старых угольных котельных, повысить надежность теплоснабжения и улучшить экологическую обстановку в столице Хакасии, Абакане и пригородах, создать резерв электрической и тепловой мощности, необходимый для развития промышленности и социальной сферы Хакасии. Стоимость проекта составила около 11 млрд рублей.

"Сибирская генерирующая компания" является крупнейшей теплогенерирующей компанией Сибири. Она обслуживает более 5 млн потребителей в 6 регионах СФО, общая протяженность сетей составляет более 9,6 тыс. км. Компания вырабатывает 23-25% всего тепла (23,9 тыс. гКал/час) и электроэнергии (10,9 гВт), вырабатываемого в Сибири.