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Посетители центра соцобслуживания Бутырского района отметили Пасху
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Посетители центра соцобслуживания Бутырского района отметили Пасху 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Мероприятия по празднованию Пасхи прошли в центре соцобслуживания Бутырского района на минувшей неделе. Об этом сообщила культурный организатор филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» Маргарита Лебедева.
— Мероприятие посетил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на Бутырской отец Алексий Талызов. Он прочитал пасхальное послание Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, поздравил всех присутствующих с праздником и вручил ветеранам пасхальные подарки, — пояснила Лебедева.
Отмечается, что в рамках праздника прозвучали строки из православной поэзии в исполнении лауреата районного конкурса чтецов художественного слова Тамары Темляковой. (то)
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