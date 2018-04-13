Посетители центра соцобслуживания Бутырского района отметили Пасху

Мероприятия по празднованию Пасхи прошли в центре соцобслуживания Бутырского района на минувшей неделе. Об этом сообщила культурный организатор филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» Маргарита Лебедева.

— Мероприятие посетил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на Бутырской отец Алексий Талызов. Он прочитал пасхальное послание Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла , поздравил всех присутствующих с праздником и вручил ветеранам пасхальные подарки, — пояснила Лебедева.

Отмечается, что в рамках праздника прозвучали строки из православной поэзии в исполнении лауреата районного конкурса чтецов художественного слова Тамары Темляковой. (то)