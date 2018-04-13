Как тренируют собак в закрытом питомнике Минобороны

О такой службе можно только позавидовать, невольно подумает любитель собак, если побывает в знаменитом 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил РФ в Дмитровском районе Московской области . Овчарки, ротвейлеры, лабрадоры, хаски — здесь найдется питомец на любой вкус и для самых разных боевых задач: хоть для Северного полюса, хоть для Сирии

Корреспондент «КВ» побывал в военном питомнике и посмотрел, как проходят будни вожатых боевых собак, а также тренировки в преддверии престижного Международного конкурса «Верный друг», который пройдет здесь этим летом.

Питомник Минобороны — это целый закрытый городок: с разными тренировочными площадками, ветклиникой и даже «детским садом» для только что родившихся щенков. Сегодня здесь обучаются порядка 400 собак. Попасть сюда невоенному человеку можно исключительно по пропуску. Еще бы! Ведь здесь растят и тренируют боевых единиц для нужд Минобороны. А «выпускников» питомника, как и военнослужащих, порой судьба заносит в самые отдаленные уголки страны и мира для выполнения засекреченных боевых задач.

Карьера любой военной собаки начинается с тренировочной площадки. Впервые попадают сюда они еще относительно малышами — в первые 7–8 месяцев жизни.

Ни свет ни заря первые кинологические расчеты уже на полигоне — отрабатывают навыки караульной службы. Десяток с лоснящейся шерстью, упитанных лабрадоров работают со своими напарниками — военнослужащими срочной службы.

«Сидеть!» «Рядом!» — звучат первые команды. Лабрадоры уверенно, с чувством собственного достоинства вышагивают следом за своими наставниками. А в глазах — радость.

— Это служебные собаки, и для них работа, служение человеку — это и есть счастье, — поясняет заместитель начальника Центра кинологической службы майор Виталий Пудовкин.

В какой-то момент собачья милость сменяется на «гнев»: срочники дают команду «Голос!». Становится не по себе в компании десятка «ругающихся» лабрадоров.

— Не бойтесь, злой лабрадор — это выбраковка породы, у нас таких нет. Можете легко погладить любого! — предлагает срочник Антон.

И действительно, протягиваю руку, и лабрадор Белла готова зализать незнакомца. А потом на всякий случай протягивает лапу: мол, все равно попросят продемонстрировать этот трюк.

— Белла, а другую лапу дашь? — не успеваю усложнить задание, как у меня в руке уже другая теплая мохнатая лапа лабрадора.

В какой-то момент моя новая подруга — к слову, упитанная барышня — заваливается набок и просит почесать брюхо.

— Она очень ласковая! — рассказывает срочник о своей подопечной.

— Ага, а зачем она мой свитер жует?..

— Это от чувств, просит вас остаться, — смеется знающий своего питомца солдат.

Кроме лабрадоров в питомнике много немецких, восточноевропейских, среднеазиатских, бельгийских овчарок. Это самые востребованные породы. Чуть меньше ротвейлеров, пиренейских горных собак и хаски.

— Восточноевропейская и немецкая — самые универсальные собаки. Они из Центра примерно в годовалом возрасте уходят на караульную службу в различные подразделения Минобороны, — рассказывает «КВ» майор Пудовкин. — Лабрадоры в основном «нюхачи». У них две дороги — или в поисково-спасательную службу, или в минно-розыскную.

Минно-розыскная и караульная службы, к слову, — два основных направления подготовки собак в Центре. Но есть и очень специфические. Например, по заказу Минобороны военные кинологи могут натренировать собаку для службы на Крайнем Севере в качестве ездовой.

— Не секрет, что есть собаки, которые служат в арктических бригадах. Для таких задач предусмотрены хаски. Но, так как пока в них яркая потребность не прослеживается, они у нас только для поддержания породы, — поясняет Пудовкин.

Служат питомцы Центра, как выяснилось, и в странах с жарким климатом.

— Воспитанники Центра, которых мы передали в инженерные войска, служат в Сирии. Мы отдавали собак с базовой подготовкой, в подразделениях их уже натаскивали на то или иное взрывчатое вещество, а потом — в Сирию, — рассказывает Пудовкин.

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Если бы не специфический запах, знакомый любому собачнику, то ветклинику можно было легко перепутать с человеческой больницей. Длинные коридоры двухэтажного кирпичного здания, устрашающие таблички на дверях: «Операционная», «Процедурная», кушетки, носилки… Здесь ветеринарные врачи днюют и ночуют: то кому-то из пациентов пора повторить прививку от бешенства, кого-то в профилактических целях защитить от блох и клещей, кому-то залатать легкую ссадину, полученную на тренировке…

Случаются и очереди, как в настоящих человеческих поликлиниках. Только здесь никто не ругается и не ломится в кабинет с дежурным «мне только спросить». Все пациенты культурно отдыхают на открытом воздухе — на лужайке у клиники. Как только подходит очередь, пациента провожают к доброму доктору.

— Что, и родильное отделение есть? — ради хохмы спрашиваю у сопровождающего.

— Конечно! Только не в этом здании — в самом питомнике, с молодняком. Можем пойти посмотреть, но внутрь вас не пустят, — рассказал военный, уточнив, что вход разрешен только медперсоналу, ну и самим роженицам.

В питомнике, который разместился среди вековых сосен, нас встречают радостным лаем. За забором вольера — десяток белоснежных пушистых малышей, за шесть месяцев своей жизни успевших вымахать до размеров пони.

— Это среднеазиатские овчарки, — знакомит нас с молодняком Пудовкин. — На вас другая одежда, не такая, которую они привыкли видеть, и запахи другие — им интересно, поэтому столько радости. Можете просунуть руку, погладить…

«Детский сад» тут же кучкуется рядом с незнакомцем, и начинается изучение его руки. Молодые собаки встают на задние лапы, протягивают свои мокрые носы и требуют ласки. Но очень скоро у некоторых интерес к руке пропадает. Один подросток хватает тряпку-игрушку и, деловито задрав морду, уходит в конец вольера с «добычей».

— Уже в этом возрасте у собак проявляется характер. Некоторые любят общаться, а кто-то держится обособленно, — рассказывает «КВ» Пудовкин. — Конечно, хорошо, когда собака общительная. От этого зависит успех дрессировки.

Как рассказали «КВ», в питомнике щенки до месячного возраста большинство времени проводят с мамой. Затем срок разлуки с мамой увеличивают. Отлучение, стоит отметить, проходит без детских травм. Щенки постепенно привыкают к самостоятельной жизни. В то же время у мамы наступает долгожданный отпуск.

— Примерно к двум месяцам мать переезжает в свой вольер. Лучшие щенки (по окрасу, походке, экстерьеру, характеру) остаются в питомнике для разведения. Остальные направляются на службу в различные подразделения, — поясняет майор Пудовкин.

Кстати, как правило, вязка собак Центра происходит с собаками из других питомников. Как поясняют кинологи, при родственных связях у молодняка наверняка будут хронические заболевания, которые не нужны ни будущим четвероногим бойцам, ни их хозяевам.

Любопытно, что медовый месяц в питомнике наступает строго по команде. Как-никак это армия. У ветеринаров Центра ведется учет каждого будущего родителя — рассчитывается его время возможностей, вплоть до дня. И никаких случайных связей! За такое ответственное лицо даже может получить серьезный выговор.

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Как выяснилось, кроме службы в Минобороны лучшие питомцы Центра участвуют в международных и отечественных кинологических конкурсах.

— В этом году на Международном конкурсе «Верный друг» в рамках Армейских игр-2018 Центр будут представлять пять кинологов со своими питомцами. В прошлом году они, кстати, стали лучшими, — рассказал майор Пудовкин.

По словам военнослужащего, в 2018 году на конкурсе Министерство обороны РФ представят более 260 расчетов в составе 65 команд. Это расчеты от четырех военных округов, Северного флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения , ВДВ, центральных органов военного управления Минобороны.

Казахстана, Узбекистана, Третий по счету престижный Международный кинологический конкурс пройдет летом на базе Центра. Здесь ждут гостей из военных ведомств Белоруссии Египта . У всех участников свои секреты тренировок, которые держатся в строжайшем секрете.

— В прошлом году наши кинологи на 300-метровой полосе препятствий со служебными собаками, а также в защитной службе задали темп. И до конца соревнований его не снижали, в итоге пришли первыми, — поделился майор.

Тем временам на одной из тренировочных площадок работает бельгийская овчарка Гриша — не просто победитель конкурса, а один из лучших псов в питомнике. Сначала он отрабатывает прыжок через кольцо, которое тренер делает смыкая руки, потом виртуозно преодолевает барьеры. В какой-то момент наставник Гриши надевает ему на глаза черную повязку. Все это происходит на старте у высокой лестницы, которую собаке придется преодолеть почти на ощупь.

Прямо смертельный номер! «Я бы и без повязки не смогла», — комментирует наш фотограф. Но Гриша молодец — пара секунд, и задание выполнено: четко, быстро, хладнокровно.

А вот Гриша на плацу развалился на вещевой сумке — охраняет. Как только солдат, играющий роль злоумышленника, пытается протянуть к сумке руку, овчарка показывает клыки. Оскал исчезает только после того, как «противник» покидает плац. Без сумки, конечно.

Следующий номер, в котором кроме Гриши участвует его друг — немецкая овчарка Жора, — почти смертельный. На плацу появляется «злоумышленник» с тренировочным рукавом, который собаки готовы порвать на мелкие клочки. Настроение у собак боевое — они буквально ревут при виде тренировочного рукава на кинологе.

— Томятся, очень любят это задание, — комментирует майор Пудовкин.

Первым по команде «Чужой!» в атаку идет «немец» Жора. Секунда — и солдат уже повержен. Собака разжимает челюсть только по команде: ей не страшны ни кнут, ни выстрелы, которыми пытается запугать противник…

Под занавес собаки, словно артисты, выстраиваются перед зрителями в шеренгу.

«Поклонись!» — неожиданно звучит команда от тренеров.

«Артисты» реагируют моментально: передние лапы «выезжают» вперед, и вытянутые морды изящно ложатся на огромные меховые лапы…

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