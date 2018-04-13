Сезон охоты в Костромской области будет открываться поэтапно

По информации пресс-службы областной администрации, весенний сезон в регионе будет открываться поэтапно, как и в прошлые годы.

Охота на пернатую дичь в Нерехтском, Костромском и Красносельском районах будет открыта с 21 по 30 апреля.

В угодьях Антроповского, Буйского, Галичского, Кадыйского, Кологривского, Макарьевского, Мантуровского, Нейского, Островского, Парфеньевского, Поназыревского, Солигаличского, Судиславского, Сусанинского, Чухломского, Шарьинского, Вохомского, Межевского, Октябрьского, Павинского и Пыщугского районов — с 29 апреля по 8 мая.