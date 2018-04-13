Ещё
Сезон охоты в Костромской области будет открываться поэтапно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сезон охоты в Костромской области будет открываться поэтапно 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области определили сроки весенней охоты на пернатую дичь в 2018 году, узнал KOSTROMA.TODAY. Постановление подписал Сергей Ситников.
По информации пресс-службы областной администрации, весенний сезон в регионе будет открываться поэтапно, как и в прошлые годы.
Охота на пернатую дичь в Нерехтском, Костромском и Красносельском районах будет открыта с 21 по 30 апреля.
В угодьях Антроповского, Буйского, Галичского, Кадыйского, Кологривского, Макарьевского, Мантуровского, Нейского, Островского, Парфеньевского, Поназыревского, Солигаличского, Судиславского, Сусанинского, Чухломского, Шарьинского, Вохомского, Межевского, Октябрьского, Павинского и Пыщугского районов — с 29 апреля по 8 мая.
Kostroma.Today: последние новости
Новый причал появится в Костроме этим летом Умнейшая бельгийская овчарка обнаружила трехлитровую банку марихуаны Жителям домов Костромы не могут бесплатно отдать их лифтовые и колясочные
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT156
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»489
Умер юморист Андрей Жмакин75
В России решили избавиться от двух министерств132
Определен самый богатый член кабмина61
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение