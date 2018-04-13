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Компания из Ганы изготавливает тротуарную плитку из переработанного пластика
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Компания из Ганы изготавливает тротуарную плитку из переработанного пластика 

ТАСС 1 час назад
Ганская компания Nelplast Ghana Limited производит тротуарную плитку из вторичного пластика. Об этом рассказывает интернет-издание Inhabitat. Сейчас показатель переработки пластиковых отходов в Гане составляет лишь 2%, но компания намерена увеличить его в 35 раз, до 70%.
Разработчиком технологии выступил инженер Нельсон Боатенг (Nelson Boateng), имеющий более чем двадцатилетний опыт в индустрии ресайклинга. Предложенный им аналог асфальта на 60% состоит из пластика (чаще всего — измельченных пакетов) и на 40% — из песка. Материал требует значительно меньшего использования первичных ресурсов, долговечен и износоустойчив. Боатенг разработал собственное устройство для переработки, сделанное из металлолома, и создал компанию, изначально поставив цель утилизировать 2 тонны пластиковых отходов.
Согласно видео, представленному на Всемирном экономическом форуме, министерство окружающей среды Ганы уже использует новую тротуарную плитку в одном из районов страны. Ведомство сотрудничает с компанией и заинтересовано в расширении масштабов ее деятельности. В Nelplast Ghana Limited на данный момент трудоустроено порядка 230 человек, с учетом косвенной занятости. Компания использует переработанный пластик и в других типах продукции: например, кровельной черепице.
В РФ есть примеры внедрения аналогичной технологии. Несколько лет назад предприниматель Артем Беломестнов запустил производство тротуарного покрытия из пластикового мусора в Джидинском районе Бурятии. Размеры плитки — 33х33 см, а толщина — 35 мм. На ее создание уходит порядка 5,5 кг смеси, из которых 2 кг составляют пластиковые отходы. Это эквивалентно 50 полуторалитровым бутылкам. Цена единицы продукции два года назад составляла 550 рублей при себестоимости производства 397 рублей. Плитка в регионе тогда стоила в среднем 300 рублей.
Материал предоставлен проектом "+1".
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