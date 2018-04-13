В Военно-морском институте пройдет бал для воспитанников детских домов Санкт-Петербурга

В программе бала — классические танцы XIX–XX веков, в которых примут участие 200 человек, в том числе более 100 воспитанников детских домов, проходящих обучение по программе социализации.

14 апреля в Военно-морском институте (Морском корпусе Петра Великого) состоится III Благотворительный бал для воспитанников детских домов Санкт-Петербурга

Мероприятие пройдет в историческом Зале революции Военно-морского института при поддержке Военного учебно-научного центра ВМФ и Межрегиональной общественной организации «Игры будущего».

В программе бала — классические танцы XIX–XX веков, в которых примут участие 200 человек, в том числе более 100 воспитанников детских домов, проходящих обучение по программе социализации.

В ходе подготовки к мероприятию в течении двух месяцев его участники — курсанты Военно-морского института и детдомовцы — изучали классические бальные танцы под руководством танцмейстеров профессиональных студий.

Предстоящий бал станет событием, которое позволит детям прикоснуться к этике и эстетике классической бальной культуры в стенах старейшего военно-морского учебного заведения, получить ценный опыт партнерского общения со взрослыми на равных и сделать еще один шаг на пути социальной адаптации и подготовки к самостоятельной жизни вне стен детских учреждений. Также посещение Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) в значительной степени поспособствует в будущем выбору профессии военного моряка.