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В Военно-морском институте пройдет бал для воспитанников детских домов Санкт-Петербурга
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В Военно-морском институте пройдет бал для воспитанников детских домов Санкт-Петербурга 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В программе бала — классические танцы XIX–XX веков, в которых примут участие 200 человек, в том числе более 100 воспитанников детских домов, проходящих обучение по программе социализации.
14 апреля в Военно-морском институте (Морском корпусе Петра Великого) состоится III Благотворительный бал для воспитанников детских домов Санкт-Петербурга.
Мероприятие пройдет в историческом Зале революции Военно-морского института при поддержке Военного учебно-научного центра ВМФ и Межрегиональной общественной организации «Игры будущего».
В программе бала — классические танцы XIX–XX веков, в которых примут участие 200 человек, в том числе более 100 воспитанников детских домов, проходящих обучение по программе социализации.
В ходе подготовки к мероприятию в течении двух месяцев его участники — курсанты Военно-морского института и детдомовцы — изучали классические бальные танцы под руководством танцмейстеров профессиональных студий.
Предстоящий бал станет событием, которое позволит детям прикоснуться к этике и эстетике классической бальной культуры в стенах старейшего военно-морского учебного заведения, получить ценный опыт партнерского общения со взрослыми на равных и сделать еще один шаг на пути социальной адаптации и подготовки к самостоятельной жизни вне стен детских учреждений. Также посещение Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого) в значительной степени поспособствует в будущем выбору профессии военного моряка.
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