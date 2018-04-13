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Жителям Якутии разрешили делать ошибки в документах на землю
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Жителям Якутии разрешили делать ошибки в документах на землю 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
Окружная администрация Якутска заключила с МФЦ «Мои документы» соглашение, в рамках которого жителям региона не будут отказывать в услугах, касающихся сферы земельных отношений, из-за неправильно заполненных заявлений. Об этом сообщает региональный портал SakhaNews.
Новые правила касаются шести услуг, связанных с предоставлением и перераспределением земельных участков, организацией аукционов по участкам и арендой земли. До принятия соглашения заявители получали отказ в услуге при неправильно оформленном заявлении.
«Доля отказов по причине некорректной подачи документов составляла почти 90 процентов. Теперь, благодаря достигнутому соглашению, эти вопросы будут решаться в рамках взаимодействия окружной администрации и МФЦ города Якутска. Сам гражданин просто получит уведомление, что порядок предоставления услуги скорректирован», — прокомментировала нововведение советник главы города Наталья Членова.
По статистике местного МФЦ «Мои документы», чаще всего при подаче заявлений жители Якутии ошибаются при выборе нужной услуги и в формулировке основания для предоставления земельного участка.
В апреле 2018 года сельским жителям Ненецкого автономного округа разрешили бесплатно оформлять в собственность земельные участки под их домами. Мера призвана дать селянам право собственности на фактически занимаемое жилье.
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