Жителям Якутии разрешили делать ошибки в документах на землю

Окружная администрация Якутска заключила с МФЦ «Мои документы» соглашение, в рамках которого жителям региона не будут отказывать в услугах, касающихся сферы земельных отношений, из-за неправильно заполненных заявлений. Об этом сообщает региональный портал SakhaNews.

Новые правила касаются шести услуг, связанных с предоставлением и перераспределением земельных участков, организацией аукционов по участкам и арендой земли. До принятия соглашения заявители получали отказ в услуге при неправильно оформленном заявлении.

«Доля отказов по причине некорректной подачи документов составляла почти 90 процентов. Теперь, благодаря достигнутому соглашению, эти вопросы будут решаться в рамках взаимодействия окружной администрации и МФЦ города Якутска. Сам гражданин просто получит уведомление, что порядок предоставления услуги скорректирован», — прокомментировала нововведение советник главы города Наталья Членова.

По статистике местного МФЦ «Мои документы», чаще всего при подаче заявлений жители Якутии ошибаются при выборе нужной услуги и в формулировке основания для предоставления земельного участка.