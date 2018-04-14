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Альпинист из КБР готовится покорить одну из самых высоких гор мира
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Альпинист из КБР готовится покорить одну из самых высоких гор мира 

АиФ Ставрополье 53 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Спасатель международного класса Азнаур Аккаев хочет покорить южную вершину горы Лхоцзе высотой 8516 метров, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Эльбрусского района.
В прошлом году он осуществил восхождение на вершину мира — Джомолунгму, став четвертым альпинистом в республике, который смог преодолеть такую высоту.
Аккаев — спасатель международного класса, старший инструктор Федерации альпинизма России, кандидат в мастера спорта по альпинизму.
В эти дни он находится в Непале, где проходит акклиматизационные выходы для восхождения на южную вершину горы Лхоцзе, высота которой составляет 8516 м.
Маршрут проходит по классическому пути.
Он пролегает по пути восхождения на Эверест до отметки 7900 м, а затем альпинист сворачивает на вершину Лхоцзе.
Это четвёртый по высоте восьмитысячник мира, вершина которого считается технически одной из самых сложных для альпинистов.
Аккаев отправится на Лхоцзе ближе к середине мая.
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