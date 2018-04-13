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Извлечение металлов из электронных отходов в 13 раз дешевле добычи и переработки руды
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Извлечение металлов из электронных отходов в 13 раз дешевле добычи и переработки руды 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Извлечение золота, меди и других металлов из электронных отходов в 13 раз дешевле, чем добыча и переработка руды, сообщает портал Environmental Leader. Об этом говорится в исследовании команды ученых из Китая и Австралии, опубликованном в журнале Американского химического общества Environmental Science & Technology.
Исследователи из Университета Цинхуа в Пекине и Университета Маккуори в Сиднее изучили данные восьми китайских компаний по переработке отходов и подсчитали стоимость извлечения металлов из электронного мусора — так называемой «добычи в городских условиях». Затраты — в том числе на сбор отходов, оплату труда рабочих, материалы, энергопотребление, логистику, оборудование — компенсировались государственными субсидиями и доходами от продажи продукции.
Специалисты исследовали только извлечение металлов из старых телевизоров — специалисты подсчитали, что одна электронно-лучевая трубка содержит 400 г меди, более 200 г алюминия и 0,05 г золота.
Согласно результатам «Глобального мониторинга электронных отходов», подготовленного в 2017 году Международным союзом электросвязи, Университетом ООН и Международной ассоциацией по твердым отходам, в отработавшей технике можно найти до 60 элементов из периодической таблицы, включая золото, серебро, платину, палладий. Общая стоимость такого вторичного сырья оценивается в 55 млрд евро. В 2016 году объемы электронных отходов достигли 44,7 млн т и к 2021 году вырастут до 52,2 млн т.
В 2016 году надлежащим образом было переработано только 20% такого мусора. При этом необходимо учитывать, что судьба 76% не отслеживается: вероятно, основную часть отправляли на свалки, перепродавали или перерабатывали в ненадлежащих условиях. Даже в развитых странах 4% попадает в остаточные отходы.
Производитель компьютерной техники Dell с 2004 года принимает электронику на переработку в рамках инициативы Dell Reconnect. «Извлечение драгоценных металлов — одно из ключевых направлений, — заявил вице-президент Dell по вопросам соответствия продукции установленным стандартам и по вопросам защиты окружающей среды Майкл Мерфи (Michael Murphy). — Мы адаптировали дизайн под требования переработки, чтобы наши партнеры легко получали наиболее ценные материалы и либо возвращали их для использования в нашей продукции, либо применяли в других секторах». По данным Dell, с 2012 года в новых товарах компании было использовано 23 тыс. тонн переработанных материалов. В этом году Dell вместе с ювелирным брендом BaYou with Love выпускает коллекцию украшений из вторичного золота, полученного из электронных отходов.
Материал предоставлен проектом "+1".
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