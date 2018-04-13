Ещё
С. Собянин внес в МГД проект о продлении времени голосования на выборах в местные органы власти до 22:00
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С. Собянин внес в МГД проект о продлении времени голосования на выборах в местные органы власти до 22:00 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр столицы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу законопроект, которым предлагается продлить время голосования на выборах в местные органы власти до 22:00. Соответствующий документ опубликован на сайте МГД.
«Законопроектом предлагается продлить время голосования в день голосования на выборах до 22:00 (в настоящее время голосование проводится до 20:00). Это позволит расширить возможности реализации избирателями активного избирательного права, сделать участие в голосовании более удобным для жителей города Москвы, в том числе для уезжающих в выходные дни за пределы города», — говорится в пояснительной записке.
Также законопроектом предлагается закрепить право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории столицы.
Помимо этого, документом предлагается увеличить количество назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы доверенных лиц до 500 человек (сейчас — 100 человек).
С. Собянин отметил в пояснительной записке к проекту, что принятие документа обеспечит создание дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, будет способствовать большей открытости и гласности при проведении выборов.
«Проект закона направлен на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан и обеспечения гласности и открытости деятельности избирательных комиссий при проведении выборов в органы государственной власти города Москвы и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве», — следует из пояснительной записки.
Агентство «Москва»: последние новости
Территорию ТПУ «Волжская» могут передать под строительство жилья в рамках программы реновации Госдума может отозвать депутатов из отпуска для рассмотрения проекта об ответных мерах на санкции США В СФ не поддержали инициативу Минпромторга о продаже безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT159
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»489
Умер юморист Андрей Жмакин75
В России решили избавиться от двух министерств132
Определен самый богатый член кабмина63
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение