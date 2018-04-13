С. Собянин внес в МГД проект о продлении времени голосования на выборах в местные органы власти до 22:00

Мэр столицы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу законопроект, которым предлагается продлить время голосования на выборах в местные органы власти до 22:00. Соответствующий документ опубликован на сайте МГД.

«Законопроектом предлагается продлить время голосования в день голосования на выборах до 22:00 (в настоящее время голосование проводится до 20:00). Это позволит расширить возможности реализации избирателями активного избирательного права, сделать участие в голосовании более удобным для жителей города Москвы , в том числе для уезжающих в выходные дни за пределы города», — говорится в пояснительной записке.

Также законопроектом предлагается закрепить право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории столицы.

Помимо этого, документом предлагается увеличить количество назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы доверенных лиц до 500 человек (сейчас — 100 человек).

С. Собянин отметил в пояснительной записке к проекту, что принятие документа обеспечит создание дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан, будет способствовать большей открытости и гласности при проведении выборов.

«Проект закона направлен на установление дополнительных гарантий реализации избирательных прав граждан и обеспечения гласности и открытости деятельности избирательных комиссий при проведении выборов в органы государственной власти города Москвы и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве», — следует из пояснительной записки.