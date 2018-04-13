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«Мои документы» обновили графики средней загруженности для всех московских центров госуслуг
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«Мои документы» обновили графики средней загруженности для всех московских центров госуслуг 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В среднем во всех московских офисах «Мои документы» наименее загруженными считаются четверги и воскресенья.
График средней загруженности всех центров государственных услуг обновили «Мои документы».
— Центры госуслуг «Мои документы» на основе данных за первый квартал 2018 года обновили графики средней загрузки каждого центра по дням недели и часам, особо выделив часы пик и периоды, когда центры наименее загружены. С помощью этих графиков посетители смогут выбрать для себя удобное время для визита, — сообщили в пресс-службе многофункциональных центров.
В среднем во всех московских офисах «Мои документы» наименее загруженными считаются четверги и воскресенья. Максимальная загрузка приходится на понедельник. В пресс-службе советуют горожанам, которые планируют посетить центр госуслуг, выбирать для этого утреннее или послеполуденное время: с 8:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00, а во флагманском офисе — с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 22:00.
Графики средней загруженности офисов «Мои документы» размещены на стендах в каждом центре «Мои документы» и на официальном сайте центров в разделе «Медиа».
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