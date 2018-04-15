Власти Ставрополья заявили, что проекты ветроэнергетики дадут более 300 рабочих мест

СТАВРОПОЛЬ , 15 апреля. / ТАСС /. Проекты по строительству ветровых парков на Ставрополье позволят создать в регионе более 300 высокопроизводительных рабочих мест, сообщил ТАСС министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко

"Эти установки необходимо обслуживать, за ними нужно смотреть, это большая интересная работа. На территории края появятся 300-400 высокопроизводительных, хорошо оплачиваемых рабочих мест", — сказал он.

Как сообщалось, в ближайшие пять лет в регионе планируется построить до 400 ветровых установок. «Вузы и ссузы активно смотрят на этот процесс, оценивают, какие специалисты понадобятся компаниям. Мы эту работу пытаемся синхронизировать, чтобы у нас одновременно появились и ветропарки, и люди, которые там будут работать», — сказал Хоценко.