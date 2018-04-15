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Власти Ставрополья заявили, что проекты ветроэнергетики дадут более 300 рабочих мест
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Власти Ставрополья заявили, что проекты ветроэнергетики дадут более 300 рабочих мест 

ТАСС 28 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
СТАВРОПОЛЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Проекты по строительству ветровых парков на Ставрополье позволят создать в регионе более 300 высокопроизводительных рабочих мест, сообщил ТАСС министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко.
"Эти установки необходимо обслуживать, за ними нужно смотреть, это большая интересная работа. На территории края появятся 300-400 высокопроизводительных, хорошо оплачиваемых рабочих мест", — сказал он.
Как сообщалось, в ближайшие пять лет в регионе планируется построить до 400 ветровых установок. «Вузы и ссузы активно смотрят на этот процесс, оценивают, какие специалисты понадобятся компаниям. Мы эту работу пытаемся синхронизировать, чтобы у нас одновременно появились и ветропарки, и люди, которые там будут работать», — сказал Хоценко.
Перспективные участки на территории нескольких районов края для будущего строительства определили эксперты компаний "Энел Россия", «ВетроОГК» (дочерняя структура Росатома) и управляющей компании «Ветроэнергетика», которая управляет Фондом развития ветроэнергетики, учрежденным совместно компаниями «Фортум» и АО «Роснано». Власти региона предоставляют инвесторам земельные участки и помогают в создании необходимой инфраструктуры.
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