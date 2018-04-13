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Несколько сотен ветровых установок построят на Ставрополье
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Несколько сотен ветровых установок построят на Ставрополье 

ТАСС 1 час назад
СТАВРОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Инвесторы построят на Ставрополье до 400 ветровых установок в рамках программы по развитию возобновляемых источников энергии, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора края.
"Есть возможность вырабатывать в крае 1000 мегаватт электроэнергии за счет ветрогенерации. Речь идет о размещении до 400 ветровых установок, строительство которых может дать Ставрополью дополнительные рабочие места и значимые отчисления в региональный бюджет", — цитирует пресс-служба главу региона Владимира Владимирова.
Возможности строительства установок в регионе изучают эксперты "Энел Россия", «ВетроОГК» (дочерняя структура Росатома) и управляющей компании «Ветроэнергетика», которая управляет Фондом развития ветроэнергетики, учрежденным совместно компаниями «Фортум» и АО «Роснано». «Специалистами компаний изучены природно-климатические ресурсы края. В числе перспективных выбраны участки на территории нескольких районов Ставрополья», — отметили в правительстве региона.
Как рассказал ТАСС министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко, строительство ветропарков в регионе должно завершиться до 2023 года. «Это энергетическая безопасность, хорошая возможность обеспечить избыток мощностей в регионе — инвесторы приходят и спрашивают мощности [электроэнергетические], ветропарки позволят их создать… Электроэнергию можно поставлять и в другие субъекты РФ в нашей энергозоне, излишки будем отдавать в систему краснодарскую, северо-кавказскую, астраханскую», — сказал он.
Как сообщалось, в феврале 2018 года на инвестиционном форуме в Сочи правительство Ставрополья и компания «ВетроОГК» подписали соглашение, предусматривающее строительство в регионе ветроэлектростанций мощностью до 400 мегаватт. Власти региона предоставляют инвесторам земельные участки и помогают в создании необходимой инфраструктуры.
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