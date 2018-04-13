«Роснефть Битум» готова к новому ГОСТ и системе СПАС

Масштабный форум, который проводится вот уже в седьмой раз, традиционно поддерживает «Роснефть Битум» — компания участвует в дискуссиях и делится своим видением будущего российских дорог. Основными темами мероприятия стали: вопрос применения при строительстве и реконструкции автодорог битумов по межгосударственному стандарту, вступившему в силу в 2015 году и перспективы внедрения системы проектирования асфальтобетонных смесей (СПАС) — отечественного аналога американской методики Superpavе.

Система СПАС, основной задачей которой является увеличение межремонтных сроков автомобильных дорог, предполагает оценку эксплуатационных свойств битумных материалов при подборе асфальтобетонных смесей для каждой климатической зоны страны с учетом транспортных нагрузок.

— В связи с переходом дорожной отрасли на ГОСТ 33133 мы провели масштабную модернизацию своих мощностей. Постановку на производство дорожных битумов по новому образцу осуществили на пяти заводах: это Рязанская нефтеперерабатывающая компания , Ярославнефтеоргсинтез, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания. Считаем, что мы полностью готовы для обеспечения отрасли качественными битумными материалами — рассказал генеральный директор «Роснефть Битум» Павел Стержанов.

Что касается внедрения новых эксплуатационных требований к битумным материалам по методологии «СПАС», то следует отметить, что в 2017 году компания на осуществила выпуск материалов по этому стандарту, классифицировав их в соответствии с новой системой. Более того, в прошлом году «Роснефть Битум» разработала карту продуктового решения по системе Superpave, в которой даны рекомендации по применению PG-марок вяжущих в различных регионах РФ в зависимости от климатических условий и интенсивности движения. Проект был представлен министру транспорта РФ Максиму Соколову

— В сегодняшних условиях требуется, чтобы дорожное покрытие было одновременно прочным, безопасным и долговечным с межремонтным сроком эксплуатации — более 12 лет. Для повышения долговечности асфальтобетонных покрытий необходимы инновации не только в виде новых строительных материалов, но и в методиках оценки долговечности, — уверен Павел Стержанов. Как раз разработке этих методик компания посвятила на конференции отдельный доклад, в котором эксперты попытались с точки зрения науки и технологий дать ответы на множество актуальных вопросов: что считать критерием долговечности дорожного полотна? Какие существуют методики оценки и на чем они основаны?