Общегородская добровольческая акция «Весенняя неделя добра» стартует 14 апреля

Александра Александрова. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщила председатель Комитета общественных связей Москвы

С 14 по 22 апреля в Москве пройдет общегородская добровольческая акция «Весенняя неделя добра-2018», приуроченная к «Году добровольца (волонтера)» в России

— В этом году необыкновенно большое количество волонтеров, общественных организаций, благотворительных фондов — всего 580 — примут участие в «Весенней неделе добра». И уже есть более 20 тысяч человек, которые зашли на сайт «Мосволонтера» и записались на участие в той или иной акции. Люди могут выбрать любое направление, к которому лежит душа, где они хотят сделать доброе дело. Это может быть экологическая помощь, уроки доброты, помощь ветеранам, — рассказала председатель Комитета общественных связей Москвы Александра Александрова.

По ее словам, очень важно, что эти акции придумывают сами общественные организации, волонтеры. Это то, чем они занимаются каждый день.

Председатель Комитета общественных связей столицы сообщила, что в рамках социологического исследования москвичам был задан вопрос — часто ли они помогают чужим людям, оказывали ли такую помощь за последний год? Оказалось, что 80 процентов москвичей в той или иной форме помогали посторонним.

— Это говорит о том, что в Москве очень развито помогающее поведение. Наша общая задача — предложить возможность реализации установки москвичей на доброту. Если мы предложим интересные проекты с добрыми делами, думаю, через несколько лет мы действительно ощутим, насколько общественные организации смогли изменить не только внешний облик Москвы, но и сделать город добрее. Мне кажется, это очень важное направление, — подчеркнула Александрова.

Городские власти рассчитывают, что в рамках Недели добра те жители, которые регулярно занимаются волонтерством, проявят еще большую активность.

— Я в команде мэра отвечаю именно за то, чтобы наш город стал добрее, чтобы мы стали душевнее, чтобы каждый десятый москвич стал волонтером. Сейчас проходит фестиваль, организованный правительством Москвы — «Пасхальная неделя добра». А после этого стартует «Весенняя неделя добра». То есть это не какая-то одна неделя добра. Добрые дела в городе не должны заканчиваться, — подчеркнула председатель Комитета общественных связей.

Александра Александрова напомнила, что в этом году мэр Москвы Сергей Собянин принял решение увеличить размер грантов для волонтерских организаций. Она призвала всех горожан участвовать в акции и своими руками творить добро.

— Проект, который начался с истории моей семьи, сегодня стал всероссийским. Мы хотели бы, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья по всей стране занимались по нашим технологиям, которые позволяют добиться значительных улучшений состояния, — рассказала Наталья Белоголовцева.

Президент фонда «Спешите делать добро», посол доброй воли «Мосволонтера», телеведущая Оксана Федорова подчеркнула, что городские власти оказывают всестороннюю поддержку благотворительным общественным организациям. По словам Федоровой, главное — чтобы у москвичей повысился кредит доверия к людям, которые делают добрые дела.

— Москвичи должны понять, что есть люди, которые вкладывают в благотворительность свою душу, которые хотят изменить мир к лучшему. Безразличных людей на самом деле меньшинство. Очень важно этот импульс передать от сердца к сердцу, чтобы вовлечь в наше движение как можно больше человек. Москвичи уже готовы к этому. Исследования показывают, что каждый третий житель столицы принимал участие в каком-либо добром деле. Поэтому «Весенняя неделя добра» — это очень хорошая инициатива. Мы сделаем все возможное, чтобы город становился ярче, красивее, чтобы каждый, кто к нам приезжает, чувствовал атмосферу доброты, участия, — сказала Оксана Федорова.

«Весенняя неделя добра-2018» пройдет при поддержке Комитета общественных связей Москвы, Общественной палаты города Москвы и Ресурсного центра «Мосволонтер». Ее участники проведут десятки акций, мероприятий, проектов социально ориентированной направленности.

Мероприятия «Весенняя неделя добра-2018»:

14 апреля — День мецената и благотворителя — официальное открытие «Весенней недели добра».

15 апреля — акция «Чистые игры». Это волонтерский эколого-образовательный проект, участники которого вносят вклад в охрану окружающей среды и изучают основы раздельного сбора мусора.

18 апреля — акции в рамках Международного дня охраны памятников и исторических мест.

19 апреля — социальная акция в День подснежника, экскурсия для воспитанников детских домов по новым объектам Москвы, построенным за последние 7 лет и добровольческая акция по благоустройству, высадка деревьев «Аллея Славы».

20 апреля — донорская акция в рамках Национального дня донора, сдача крови в одной из московских станций переливания крови.

21 апреля — в День местного самоуправления пройдут территориальные молодежные акции в районах столицы, организованные совместно с Департаментом территориальных органов исполнительной власти Москвы.

22 апреля — торжественное закрытие «Весенней недели добра — 2018» в Екатерининском парке.