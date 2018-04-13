Декларации госслужащих РФ о доходах. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 апреля 2018 года опубликованы декларации о доходах президента, премьера, а также членов правительства и администрации главы государства . Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о правилах декларирования доходов, расходов и имущества государственными служащими РФ

Кто подает декларации

Декларации о доходах и имуществе ежегодно, не позднее 1 апреля, предоставляются государственными служащими и прочими публичными должностными лицами в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции. Сведения подаются также в отношении членов их семей: супруга (-и) и несовершеннолетних детей. В декларациях указываются данные за предшествующий год: информация о доходах, о владении транспортом и недвижимостью, акциях и обязательствах имущественного характера.

Первые антикоррупционные законы в РФ Впервые требование предоставлять сведения о доходах и имуществе в отношении госслужащих в России было введено в 1995 году. Согласно ст. 12 федерального закона от 31 июля 1995 г. «Об основах государственной службы Российской Федерации» госслужащие должны были предоставлять соответствующие данные в органы налоговой службы . Однако все эти сведения получали статус служебной тайны, и их проверка проводилась только налоговой службой.

В 2006 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции от 31 октября 2003 года. В статье 8 документа говорится, что государства — участники Конвенции должны «устанавливать меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять декларации о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия интересов».

Правила подачи деклараций

Требование к должностным лицам и членам их семей декларировать свои доходы, имущество и обязательства имущественного характера было установлено федеральным законом от 25 декабря 2008 года. «О противодействии коррупции». 29 декабря того же года в статью 10 федерального конституционного закона «О правительстве РФ» были внесены поправки, обязывающие членов кабинета министров представлять в налоговые органы сведения о своих доходах, ценных бумагах и ином имуществе, принадлежащем по праву собственности им и членам их семей.

В соответствии с федеральным законом от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции» и указом президента от 8 июля 2013 года. «Вопросы противодействия коррупции» список лиц, обязанных обнародовать сведения о своих доходах и имуществе, был расширен. В него были включены руководители госкомпаний и госкорпораций. В марте 2015 года правительство РФ освободило руководство ряда компаний с госучастием от публикации таких сведений ( ОАО «РЖД» ПАО «Роснефть» и др.). Требование публичной декларации касается лишь сотрудников некоммерческих и бюджетных организаций, фондов, корпораций и компаний, которые на 100% принадлежат государству и руководители которых назначаются правительством РФ. Коммерческие компании (акционерные общества) должны предоставлять сведения о декларациях своих руководителей в правительство, но не обязаны публиковать их.

С 1 января 2013 года российские чиновники отчитываются не только о доходах, но и о расходах, включая расходы жен (мужей) и детей. Проверке подлежат сделки по приобретению земельного участка, недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций, если сумма сделки превышает общий доход за последние три года. К декларированию также обязательны источники средств, за счет которых были заключены сделки. 19 августа 2013 года вступил в силу запрет для чиновников иметь счета в зарубежных банках. За невыполнение приведенных выше требований предусматривается административное наказание, вплоть до увольнения с формулировкой «в связи с утратой доверия». Государственные служащие, согласно законодательству, не имеют права заниматься коммерческой или предпринимательской деятельностью.

4 ноября 2015 года вступил в силу закон, который предусматривает возможность досрочного лишения мандатов парламентариев, если они или члены их семей не предоставили в срок декларации о доходах. Ранее ответственность за непредставление или несвоевременное представление деклараций в законодательстве отсутствовала.

В мае 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки в действующее законодательства, согласно которым временно исполняющие обязанности глав регионов и атаманы войсковых казачьих обществ обязаны отчитываться о своих доходах и расходах.

Публикация деклараций

Сведения о доходах и имуществе начали публиковаться на официальных сайтах соответствующих ведомств и в СМИ с 2010 года. Однако публичная версия деклараций чиновников значительно отличается от той, которую должностное лицо подает в кадровую службу. В «открытой» версии отсутствует информация о счетах и долговых обязательствах, не сообщается точное местонахождение декларируемой недвижимости и год выпуска автомобиля, нет информации о расходах, не сообщаются имена и фамилии супругов и несовершеннолетних детей. При наличии недвижимости за рубежом указывается только страна, где она находится.

Проверки деклараций

Декларации о доходах ежегодно подают около 1,6 млн госслужащих. Полученные сведения проходят проверку в администрации президента РФ, в Управлении по вопросам противодействия коррупции. В 2016 году, по словам начальника управления Олега Плохого, было выявлено около 70 тыс. преступлений коррупционной направленности (в 2015 году — 32 тыс.). Грубые нарушения признаны в 16 тыс. случаев (в 2015 году — 18 тыс.) — столько должностных лиц различного уровня были привлечены к дисциплинарной ответственности за несоблюдение антикоррупционных ограничений и запретов. Всего с формулировкой «за утрату доверия» в России в 2016 году было уволено порядка 400 человек, 177 из них — по итогам проверок деклараций (в 2015 году — 800 человек). Кроме того, материалы 1 тыс. проверок выявили факты, которые потребовали привлечения к работе правоохранителей. Было возбуждено 680 уголовных дел.