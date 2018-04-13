НПК «Дедал» завершает строительство первой очереди предприятия в ОЭЗ «Дубна»

Резидент подмосковной особой экономической зоны «Дубна» АО «НПК „Дедал“ практически завершил строительство первой очереди научно-производственного комплекса на территории ОЭЗ, в здание планируют перевести действующие производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области

Резидент ОЭЗ „Дубна“ — предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации „Росатом“ АО „НПК „Дедал“ возводит на левобережной площадке научно-производственный комплекс, общая площадь которого составит 20 тысяч квадратных метров. НПК „Дедал“ специализируется на разработке и производстве приборов и систем для защиты объектов гражданского и военного назначения, включая, в том числе, государственную границу РФ . Предприятию в апреле исполнится 55 лет.

“Статус резидента особой экономической зоны „Дубна“ открыл перед предприятием новые возможности. К юбилею, который в НПК „Дедал“ отметят 18 апреля, будет завершено строительство первой очереди научно-производственного комплекса, площадь которого превысит 9 тысяч квадратных метров, и резидент обретет свой новый дом», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев

В настоящее время уже закончена обшивка металлоконструкции административно-бытового здания, завершены монолитные бетонные, а также кровельные работы. Устроены свайные поля и начато возведение металлоконструкций производственно-лабораторного корпуса и контрольно-пропускного пункта, совмещенного с индивидуальным тепловым пунктом. Завершить строительство комплекса общей площадью 20 тысяч квадратных метров резидент планирует в 2022 году. Сюда из арендованных в городе площадей будут перенесены действующие высокотехнологичные мощности, а также будут созданы новые производства.

АО «НПК „Дедал“ планирует создать на территории ОЭЗ „Дубна“ 465 новых рабочих мест, занять до 10% рынка систем физической защиты, а общий объем инвестиций в проект составит 600 миллионов рублей.

Как сообщил советник генерального директора АО „НПК „Дедал“ Анатолий Курманов, компания также выступает подрядчиком строительства таможенной инфраструктуры самой ОЭЗ „Дубна“. В декабре 2017 года на левобережной площадке ОЭЗ „Дедал“ завершил первый этап создания таможенной инфраструктуры: участок в 50 гектаров огородили по периметру забором длиной более 3 тысяч погонных метров, в контуре периметра смонтировали ворота с автоматическим управлением, завершили строительство стационарного КПП.

Средства физической защиты, системы видеонаблюдения и охранной сигнализации периметра обеспечат создание единой таможенной зоны на территории первой и второй очередей застройки промышленной зоны №1 Российского центра программирования, что даст компаниям возможность ввозить на территорию импортное оборудование и материалы.

“В прошедшем году главным успехом для нашего предприятия стало изделие под названием „Волга“. Это боносетевое заграждение предназначено для охраны акватории объектов, как над водой, так и под водой. Оно было установлено на одном из стратегически важных объектов энергетического комплекса России и очень хорошо себя зарекомендовало», — сказал Курманов.

Он добавил, что подобные системы периметровой защиты, контроля и управления доступом, а также системы видеонаблюдения относятся к наиболее сложным и требуют большого объема научных изысканий.