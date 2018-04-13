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Россия в 2017 году импортировала табак на сумму $76 млн
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Россия в 2017 году импортировала табак на сумму $76 млн 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Россия в 2017 году импортировала из США табак на сумму $76 млн, крепких спиртных напитков — на $53 млн, сельхозпродукции — на $930 млн Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ со ссылкой на данные ФТС.
Для сравнения, всего импорт из США в 2017 года составил $12,5 млрд В целом Россия в прошедшем году импортировала товаров на $228,5 млрд
С 1 января по 8 апреля 2018 года Россия импортировала из США сельхозпродукции на $302,85 млн, табака — на $20 млн, алкоголя — на $12 млн, указали в пресс-службе Минсельхоза.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех парламентских фракций 13 апреля внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответных мерах РФ на расширение американских санкций, обрушившее российские рынки и ослабившее рубль. Законопроект предполагает, в частности, запрет или ограничение участия граждан США и компаний с долей американского капитала более 25% в приватизации государственного и муниципального имущества РФ.
Кроме того, в качестве ограничительных мер предусматривается «запрет или ограничение ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, алкогольной и табачной продукции, страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства».
На какие еще государства могут распространиться ответные меры России, в документе не уточняется.
По данным ФТС, в 2017 году Россия импортировала из Евросоюза сельхозпродукции на $14,05 млрд, табака — на $172,9 млн, крепкого алкоголя — на $568,69 млн С начала 2018 года Россия импортировала из Евросоюза сельхозпродукции почти на 4 млрд долларов, табака — $57,89 млн долларов, крепкого алкоголя — на $115,46 млн
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