Россия в 2017 году импортировала табак на сумму $76 млн

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Россия в 2017 году импортировала из США табак на сумму $76 млн, крепких спиртных напитков — на $53 млн, сельхозпродукции — на $930 млн Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза РФ со ссылкой на данные ФТС.

Для сравнения, всего импорт из США в 2017 года составил $12,5 млрд В целом Россия в прошедшем году импортировала товаров на $228,5 млрд

С 1 января по 8 апреля 2018 года Россия импортировала из США сельхозпродукции на $302,85 млн, табака — на $20 млн, алкоголя — на $12 млн, указали в пресс-службе Минсельхоза

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех парламентских фракций 13 апреля внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответных мерах РФ на расширение американских санкций, обрушившее российские рынки и ослабившее рубль. Законопроект предполагает, в частности, запрет или ограничение участия граждан США и компаний с долей американского капитала более 25% в приватизации государственного и муниципального имущества РФ.

Кроме того, в качестве ограничительных мер предусматривается «запрет или ограничение ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, алкогольной и табачной продукции, страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства».

На какие еще государства могут распространиться ответные меры России, в документе не уточняется.