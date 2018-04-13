Ковер из тюльпанов расстелили в центре Стамбула

Самый большой в мире ковер из тюльпанов выложили в Стамбуле . Полотно из желтых, красных, белых и розовых цветов украсило площадь перед одной из главных достопримечательностей города — мечетью Айя София, сообщает телеканал «МИР 24».

Шедевр турецких садоводов занял площадь в тысячу квадратных метров. Чтобы выложить его, потребовалось 565 тысяч цветов. Цветочный ковер в историческом районе города Султан Ахмет высаживают 13-й год подряд. Фестиваль тюльпанов в Стамбуле длится весь апрель.

Отметим, что сегодня грандиозный цветочный фестиваль открылся и в Никитском ботаническом саду в Ялте. Как сообщает РИА «Новости», на «Параде тюльпанов» представлены более 70 тысяч цветов этого вида, как отечественной, так и зарубежной селекции. Посетители смогут полюбоваться более чем на 250 сортов луковичных, среди них есть уникальные образцы — красные с желтой каймой, пастельно-розовые и неоновые.

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