Ещё
Ковер из тюльпанов расстелили в центре Стамбула
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ковер из тюльпанов расстелили в центре Стамбула 

Мир24 1 час назад
Самый большой в мире ковер из тюльпанов выложили в Стамбуле. Полотно из желтых, красных, белых и розовых цветов украсило площадь перед одной из главных достопримечательностей города — мечетью Айя София, сообщает телеканал «МИР 24».
Шедевр турецких садоводов занял площадь в тысячу квадратных метров. Чтобы выложить его, потребовалось 565 тысяч цветов. Цветочный ковер в историческом районе города Султан Ахмет высаживают 13-й год подряд. Фестиваль тюльпанов в Стамбуле длится весь апрель.
Отметим, что сегодня грандиозный цветочный фестиваль открылся и в Никитском ботаническом саду в Ялте. Как сообщает РИА «Новости», на «Параде тюльпанов» представлены более 70 тысяч цветов этого вида, как отечественной, так и зарубежной селекции. Посетители смогут полюбоваться более чем на 250 сортов луковичных, среди них есть уникальные образцы — красные с желтой каймой, пастельно-розовые и неоновые.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
На «Северный полюс» Россия потратит 7 млрд рублей Шварценеггер после операции поблагодарил поклонников за поддержку Поминальные службы по погибшим в крушении Ми-8 пройдут на Радоницу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT159
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»489
Умер юморист Андрей Жмакин75
В России решили избавиться от двух министерств132
Определен самый богатый член кабмина63
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение