Получи бесплатные РОЛЛЫ, пока их не заблокировали

Telegram — главный инфоповод апреля, будет хуже. Но среди надоевших новостей о блокировке есть одна, которую нельзя пропускать. Самая полезная.

Рестораны «Тануки» внезапно начали дарить обалденные роллы. Чтобы получить их, надо знать секретный код.

Ну вы понимаете, да? Мы знаем этот код. Он чуть ниже.

Внимание! Вам дарят бесплатные роллы

«Тануки» запустили акцию для всех, кто скорбит по блокировке мессенджера. Они дают всем желающим бесплатные роллы «Калифорния ям» (обычная цена — 365 р.)!

Вот они, ждут вашего заказа:

Как получить эти роллы прямо сейчас:

Оформляете заказ от 1000 р. через сайт или мобильное приложение «Тануки»;

После наполнения «корзины» введите промокод telegram;

К заказу бесплатно добавят порцию роллов «Калифорния ям» с креветкой и икрой.

Обращаю внимание, это не какой-то рис с огурцом, а реально вкусные роллы. Ел такие, когда был в Москве , стоят своих денег однозначно. А тут вообще бесплатно раздают.

Нюанс: акция действует только в Москве. Код не заработает с другими акциями. Бесплатные роллы можно получить до 23:59 16 апреля 2018 по МСК, так что особо не затягивайте.

Сижу вот в регионе и завидую. Приятного аппетита, помянем телегу. Вставил бы сюда любимый стикер оттуда, да вот нельзя.