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Глава Мордовии призвал госсобрание поддерживать предпринимателей
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Глава Мордовии призвал госсобрание поддерживать предпринимателей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
13 апреля глава Мордовии Владимир Волков обратится с ежегодным посланием к госсобранию РМ. Он призвал депутатов сделать так, чтобы «любой инвестор, любой человек, который хочет заниматься предпринимательством, получил всемерную поддержку».
«Я вчера сказал Богатову (помощник главы республики, — прим.авт.) проводить работу с населением так, чтобы любое предложение по инвестиционным делам сразу попадало к первому лицу республики или районов», — сказал Владимир Волков. По его словам, в дальнейшем он будет оценивать депутатов по тому, сколько человек они привлекли и сколько сумели для них сделать.
В этом блоке своего доклада Глава РМ сообщил, что в минувшем году в республике был создан сектор экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства: «По этой линии организованы бизнес-миссии в Белоруссию, Армению и Казахстан, а также участие в бирже контактов с предпринимателями из Германии».
Владимир Волков напомнил и об еще одном важном событии. В 2017 году открыто совместное свето-техническое предприятие в столице Бурунди: «Это хорошие примеры, которых должно быть как можно больше. Там еще два африканских государства изъявили желание. Нам нужно этот континент завоевать. Люди, которые возглавляют африканские страны, когда-то закончили наши учебное заведение. Они очень благосклонны к России».
В завершении Глава Мордовии вновь призвал участников заседания активнее проводить работу по привлечению инвесторов, сказав, что иначе они могут уйти в другие регионы.
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