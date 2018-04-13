В «Мосгорпасс» занесли адреса мероприятий фестиваля «Пасхальный дар» в Москве

Гости фестиваля «Пасхальный дар» в столице смогут ориентироваться по площадкам и мероприятиям с помощью приложения «Мосгорпасс», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«На карте приложения «Мосгорпасс» отмечены все адреса, где во время «Пасхального дара» проходят мастер-классы, показывают спектакли, организуют концерты и многие другие мероприятия. Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play. Любой желающий может не только выбрать на карте заинтересовавшее его мероприятие и узнать место проведения», — говорится в сообщении.

Например, на площадках фестиваля идут представления по мотивам известных сказок — «Конек-горбунок», «Сказка о царе Салтане», «Аленький цветочек», «Волшебник Изумрудного города». А на занятиях в бесплатных арт-мастерских юные посетители фестиваля вместе с родителями делают сувениры и аксессуары. Мастер-классы для всей семьи научат готовить традиционные пасхальные угощения.

«Приложение не только помогает легко ориентироваться на 38 площадках «Пасхального дара», которые расположены по всей Москве , но и дает возможность любому человеку стать благотворителем. С помощью приложения можно легко внести пожертвования, которые пойдут на поддержку социально незащищенных людей или тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также оказать помощь приютам для бездомных животных», — добавляется в сообщении.

Сделать пожертвование очень просто: для этого нужно нажать на иконку заинтересовавшего мероприятия на карте и перейти по ссылке.

Гости «Пасхального дара» также могут принять участие в одной из многочисленных благотворительных акций, который проходят в рамках фестиваля. Например, на Новом Арбате организован сбор одежды людям в сложной жизненной ситуации и книг, которые потом будут переданы в детские интернаты, дома престарелых, больничные библиотеки, малообеспеченным семьям с детьми. На Тверском бульваре можно приобрести и передать в благотворительные фонды корма для бездомных животных.

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Мероприятие продлится до 15 апреля.