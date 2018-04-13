Как русские подрались тевтонскими рыцарями

Русь XIII века, недавно завоеванная властителем мира Чингизханом, не давала покоя нашим западным «партнерам». Европейцы считали, что именно сейчас, когда русское государство раздроблено и разбито монголо-татарами, она может представить «лакомым кусочком», который необходимо съесть.

Крестовые походы на север

1054 год стал точкой невозврата для мира между западной (католической) и восточной (православной) Европой. Наши предки, как и ряд родственных народов, в один миг стали еретиками для Рима , а за ним и для всей «просвещенной» Европы.

Папы Римские, благословляя походы крестоносцев на Ближний Восток в целях освобождения Гроба Господня, не раз смотрели в сторону бескрайних просторов России . Киевская Русь была не только быстрорастущим, но и быстро набирающим политический вес государством.

Она контролировала важный торговый путь «из варяг в греки», ее леса хранили бесчисленные богатства, Рюриковичи быстро распространяли свое влияние на соседние земли. На востоке для стран Запада возникал сильный конкурент. Но Рим ждал, он осознавал невозможность захвата русских земель.

И вот настал момент. Войска Батыя прошли огнем и мечом по землям Руси. Княжества быстро попали под контроль новых правителей. Раздробленные и разгромленные по мнению Римских Пап они должны были стать легкой добычей.

В 1237 году Папа Григорий IX выступает инициатором крестового похода в Финляндию и против соседних народов. Уже в следующем году датчане и Тевтонский орден разделяют зоны влияния в Эстонии и обсуждают совместный план похода против новгородских земель. Тогда же Папа Римский благословляет шведского короля на крестовый поход на Русь, обещая прощение грехов.

Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет

Пока шло формирование антирусской коалиции, новгородский престол занял молодой и амбициозный князь Александр Ярославович Невский . К этому времени войска Тевтонского ордена уже захватили Псков и готовили свой поход на Новгород, активно грабя проезжавших по завоеванным землям купцов.

Новгородская земля готовилась к худшему. Крестоносцы ставили целью не только покорение новых территорий, но и поголовное уничтожение населяющих их жителей. Пример Пруссии стоял перед глазами новгородцев, им оставалось уповать только на чудо. И оно свершилось.

Александр Невский, канонизированный Русской Православной Церковью , был не только талантливым переговорщиком с монголо-татарами. Для Новгорода он выступил настоящим спасителем. После призвания Невского на защиту, возглавляемое им войско сначала освободило Копорье, а затем и Псков.

5 апреля 1242 года состоялось легендарное Ледовое побоище на Чудском озере, в ходе которого немецкие рыцари понесли тяжелейшее поражение от войск Александра Невского. Это событие стало одним из главных моментов русской воинской славы, показавшее иноземным завоевателям мощь русского оружия. «И паде Чюди бещисла, а Нѣмець 400, а 50 руками яша и приведоша в Новъгородъ», — пишет Новгородская летопись.

В ходе битвы русским удалось пойти на хитрость. Конница, нанеся удар с флангов и тыла, смогла завести рыцарей на лед, который поглотил немало крестоносцев, утонувших под тяжестью веса собственных доспехов. По другой версии, русские войска провели тяжелую битву, долго гнав отступавших рыцарей, но разбив их. Какая из теорий верна так и останется на суд истории.

Разгром тевтонцев способствовал остановке продвижения Ордена на восток. 10 лет они не тревожили русские земли, а Александр Невский обрел славу на все времена.