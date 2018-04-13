«Это трагедия для всего нашего района»: в Очере экс-чиновника будут судить за изнасилование ученицы

В Прикамье начинается суд над учителем физкультуры, который надругался над несовершеннолетней девочкой. Ранее подозреваемый был директором спортивного клуба, до этого занимал высокую должность в местной администрации. Его супруга также работает чиновницей в администрации. О самом деле сейчас известно немногое — тайна следствия. Мы съездили в Очер, чтобы на месте разобраться, что случилось.

В уголовном деле три эпизода. По версии следствия, с конца ноября до середины декабря 2017 года учитель физкультуры изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении одной из учениц. Пострадавшей девочке 15 лет. На сайте администрации Очерского района до сих пор опубликована официальная информация: «12 декабря был задержан по подозрению в совершении преступления директор муниципального спортивного клуба. В настоящее время сотрудниками Очерского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю проводятся следственные мероприятия. На период их проведения директор клуба отстранен от работы. Администрацией Очерского муниципального района оказывается необходимое содействие правоохранительным органам по проведению следственных действий».

В самой школе о своем педагоге рассказывать наотрез отказываются. На любой вопрос об инциденте реагируют очень напряженно — «все показания озвучили следствию». В детском спортивном клубе, директором которого работал подсудимый, гордятся достижениями своих воспитанников. Везде — спортивные кубки и медали.

В спортивном клубе много кубков и медалей

— Он отстранен от должности директора клуба на время следствия c прошлого года, — поясняют нам в учреждении. — Ничего плохого о нашем руководителе не можем сказать. Болел за спорт. Душа коллектива. Директором он был с 2008 года. Развивал в районе спорт, посвятил себя развитию спортивной жизни в городе.

— Увы, но такой скандал в спортивной жизни края — серьезное пятно. Все равно все об этом говорят, — добавляет другой коллега подозреваемого.

Знакомый с подсудимым сотрудник местной администрации говорит, что в случившееся не верит.

— У нас маленький город. Такое обвинение — это вообще трагедия для всего района, — говорит собеседник. — У него есть семья, дети, мать. Они все очень переживают. Обвинить можно легко, а вот обелить человека потом очень сложно.

Руководитель отдела по делам молодежной политики и спорта администрации Очерского района Павел Пирожков в беседе с 59.ru сообщил, что его подчиненный, которому предъявлены обвинения, «человек исполнительный, нареканий не было».

— У него множество благодарностей от региональных спортивных федераций, — рассказал чиновник. — Сейчас мы все в подвешенном состоянии. Все решит суд.

В отделе по делам молодежной политики и спорта коллеги положительно отзываются о подозреваемом

Однако совсем другую характеристику дали нам источники из правоохранительных органов и спортивной общественности города.

— Ранее он работал в очерской администрации, пришел туда после военной службы, — говорит источник. — Работал инструктором по спорту. Еще не было отдела по делам молодежной политики и спорта, такое управление появилось в 2001 году. Он стал начальником отдела по делам молодежной политики и физической культуры Очерского района. Вся спортивная общественность района была против — он больше себе в карман смотрел. Один эпизод злоупотребления служебным положением был доказан. Писали главе. Подписывались все спортсмены и ветераны спорта.

По словам источника, деньги на соревнования практически не выделялись. Как распределяли эти средства, никто не знает.

— На проведение Кубка по футболу в районе давали… целую тысячу рублей, — говорит бывший коллега подозреваемого. — Никто не понимал, как вообще он распределял суммы. Все держалось на энтузиазме. Некоторые спортсмены и инструкторы даже не получали зарплаты. Поддержки с этого отдела спорта никакой не было. Конфликты у него были и со спортивной школой. Это был некомпетентный в спорте человек. Не понимал, что такое спорт больших достижений. Создателей спортивного клуба тоже уволил. Потом завели на него уголовное дело за мошенничество с молодыми семьями. Он попросил одну семью фиктивно купить квартиру в деревне Морозово. А деньги они хотели обналичить через управление по молодежной политике. Семья сообщила о мошенничестве в правоохранительные органы.

В администрации Очера просят не делать поспешных выводов о своем коллеге

Подробнее о ситуации в Морозово рассказывает уже прокуратура Пермского края. В 2008 году он нашел в деревне продавца жилого дома, чтобы оформить сделку, впоследствии признанную судом фиктивной. Местный суд признал действия чиновника мошенничеством с использованием служебного положения. Однако, поскольку деньги на счет продавца тогда не поступили, действия чиновника квалифицированы как покушение на мошенничество. Его признали виновным и назначили 3,5 года лишения свободы условно. Также в течение трех лет ему нельзя было занимать должности в госорганах.

Сейчас уголовное дело о насильственных действиях поступило в суд. В ближайшее время начнется судебный процесс.