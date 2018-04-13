Железные руки: что умеет робот-хирург

Российские ученые создали уникального робота-хирурга. Новый хирургический комплекс позволяет делать операции насосудах, сердце, мозге. Насколько уникально это изобретение, в студии телеканала «МИР 24» рассказал доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков

— Итак, российские врачи провели уникальную операцию с помощью робота-хирурга. Насколько сложно создать такого?

Александр Серяков: На самом деле, сложно. Американцы создавали в 80-х годах и запустили в серийное производство в 90-х. Мы к этому приступили где-то в2013-14 годах. И первая экспериментальная модель была выпущена в 2017-м. Сейчас мы уже видим практическое действие данной российской системы. Над ней работали порядка 22 институтов. Для Рооссии это инновация, для России — это уникальный опыт. То, что в мире существуют «Da Vinci», всем известно. Около шести тысяч установок по всему миру: больше всего в Соединенных Штатах , много в Евросоюзе , в азиатских странах порядка 400 таких установок, в России только 27. — На какие операции вообще способны роботы?

Александр Серяков: В российской медицине таких роботов очень мало. Если они даже существуют, то они импортного производства. И нельзя сказать, что это полностью роботы. Допустим, автоматические инжекторы для подачи радиофармпрепарата для позитронно-эмиссионной томографии. И это импортная разработка.

— А диагностикой роботы занимаются?

Александр Серяков: Это не роботы, это капсулы для эндоскопии. Когда пациент глотает капсулу, видеокамера записывает, проходя по всему желудочно-кишечному тракту. Потом эти данные расшифровываются, и получается общая картина состояния, допустим, желудочно-кишечного тракта.

— Какие преимущества есть у робота по сравнению с человеком?

Александр Серяков: Исключается травма рук хирурга, это раз. Второе — как говорят разработчики «Da Vinci», плохой хирург при операции с участием роботом становится хуже, а замечательный и прекрасный становится лучше.

— А есть ли недостатки? Александр Серяков: В первую очередь недостаток — это сама цена. Это где-то от двух до четырех миллионов долларов. Это дорогие расходные материалы. Кроме того, аппарат чаще всего стационарный. А любой инструментарий для оперативных вмешательств подвергается стерилизации.

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