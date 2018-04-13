Rio Tinto объявит форс-мажор по некоторым контрактам из— за санкций США против РФ

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний Rio Tinto собирается объявить форс— мажор по некоторым контрактам из-за санкций, которые 6 апреля были введены США в отношении ряда российских лиц и компаний, говорится в сообщении Rio Tinto.

Кроме того, Rio Tinto пересмотрела соглашения с компаниями из санкционного списка, в том числе с "Русалом" . Эти соглашения включают в себя участие «Русала» в совместном предприятии Queensland Alumina Ltd, договоры о поставках, продаже бокситов на завод «Русала» в Ирландии и контракты на добычу глинозема для заводов Rio Tinto во Франции и Исландии

Ранее СМИ сообщали, что швейцарский трейдер Glencore из— за санкций объявил форс-мажор по контрактам на 50 тысяч тонн алюминия российского происхождения. О каком именно поставщике алюминия шла речь не уточнялось. Glencore является одним из крупнейших покупателей продукции «Русала».

Про санкции

Американские компании, заключившие контракты с фигурантами списка, должны завершить их к 5 июня.