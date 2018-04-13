Rio Tinto объявит форс-мажор по некоторым контрактам из— за санкций США против РФ 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний Rio Tinto собирается объявить форс— мажор по некоторым контрактам из-за санкций, которые 6 апреля были введены США в отношении ряда российских лиц и компаний, говорится в сообщении Rio Tinto.
Кроме того, Rio Tinto пересмотрела соглашения с компаниями из санкционного списка, в том числе с "Русалом". Эти соглашения включают в себя участие «Русала» в совместном предприятии Queensland Alumina Ltd, договоры о поставках, продаже бокситов на завод «Русала» в Ирландии и контракты на добычу глинозема для заводов Rio Tinto во Франции и Исландии.
Ранее СМИ сообщали, что швейцарский трейдер Glencore из— за санкций объявил форс-мажор по контрактам на 50 тысяч тонн алюминия российского происхождения. О каком именно поставщике алюминия шла речь не уточнялось. Glencore является одним из крупнейших покупателей продукции «Русала».
Про санкции
США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
В перечень компаний попали сразу несколько структур, связанных с Дерипаской: агрохолдинг «Кубань», "Евросибэнерго", «Русал», холдинг «Русские машины» и группа «ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+.
Американские компании, заключившие контракты с фигурантами списка, должны завершить их к 5 июня.