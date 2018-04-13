Абоненту «золотого» номера МТС не разрешили его забрать и заблокировали симку

Сотовый оператор МТС не разрешил абоненту из Новосибирска перевести «золотой» телефонный номер с юридического лица на физическое, а после написанной претензии номер заблокировали.

Об этом корреспонденту НГС сообщила пользователь номера Алла Коротких.

«Решила перевести мой [корпоративный] номер, которым я уже пользуюсь 12 лет, с юридического лица на себя лично. В МТС сказали, что надо собрать определённый пакет документов и написать заявление. Я ещё уточнила в МТС: а если муж и мама его захотят так же перевестись? У них тоже номера в этой компании (ООО «Мобилайт» — И. К.). Мне ответили, что это возможно: достаточно эти номера вписать в моё же заявление. Что я и сделала», — пояснила Алла.

Номера мужа и свекрови, как уточнила Алла, переоформили на следующий день, а с номером самой Аллы возникли сложности. Молодая женщина отметила, что у неё так называемый «золотой» номер с красивой комбинацией цифр 8-913-911-хх-yy, который, как ей объяснили в офисе МТС, решили проверить в особом режиме: через собственную службу безопасности. И, по словам женщины, обнаружили, что подпись в её заявлении несколько отличается от подписи в её паспорте. Алла Коротких в течение дня пыталась добиться решения этого вопроса, писала претензии, но в результате её телефонный номер просто заблокировали.

В МТС корреспонденту НГС подтвердили, что абонент не прошёл проверку службы безопасности оператора.

«Перевод номера категории VIP отклонён службой безопасности, так как документы не прошли процедуру идентификации пользователя номера в соответствии с процедурами компании: подпись Коротких Аллы на документах по передаче номера визуально отличается от её подписи в паспорте. Это позволило текущему владельцу номера — ООО «Мобилайт» — заблокировать номер для любых операций с ним», — прокомментировали в пресс-службе новосибирского МТС.

«Может, они думают, что мне надоест и я просто брошу этот номер. А он, как мне неофициально сказали в МТС, стоит 15 тысяч рублей», — заметила Алла и уточнила, что продолжит добиваться возвращения номера.

Получить официальные комментарии ООО «Мобилайт» корреспонденту НГС оперативно не удалось — в офисе компании сегодня ответили, что руководства не будет на месте в течение всего дня.