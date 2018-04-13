Косметика из Сергиева Посада может появиться в продаже в Париже

Косметику из подмосковного Сергиева Посада планируют экспортировать в Париж, предварительной договоренности удалось достичь на роуд-шоу инвестиционного потенциала Московской области , сообщил руководитель проектов парка «Индустриальный парк „М-8“ Андрей Толстиков.

В пятницу завершается рабочая поездка делегации из Подмосковья во Францию . За три дня прошли переговоры с руководством GMD, Schneider Electric, Dalkia, Центра по борьбе с раковыми заболеваниями „Леон Берард“. Первое роуд-шоу прошло 12 апреля в Лионе. Также Буцаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ во Франции Алексеем Мешковым . В пятницу в Париже прошло роуд-шоу инвестпотенциала Подмосковья.

»Роуд-шоу стало богатым на деловые контакты и привело к 70 визиткам по итогам встречи. В «М-8» большая часть резиденты из России. Мы ожидаем, что компании из Франции будут производить вино. Мы провели два десятка встреч, были хорошие контакты по продаже косметики из России. Мы попробуем экспорториентированные продукты из Сергиева Посада положить на полочки в городе Париж», — сказал Толстиков журналистам по итогам роуд-шоу.