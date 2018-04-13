Индустриальный парк «М‑8» в Сергиевом Посаде ожидает инвесторов из Франции

Индустриальный парк «М-8» в подмосковном Сергиевом Посаде готов сопровождать своих будущих резидентов с момента приезда в Россию , сообщил руководитель проектов парка Андрей Толстиков.

В пятницу завершается рабочая поездка делегации из Подмосковья во Францию . За три дня прошли переговоры с руководством GMD, Schneider Electric, Dalkia, Центра по борьбе с раковыми заболеваниями «Леон Берард». Первое роуд-шоу прошло 12 апреля в Лионе. Также Буцаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ во Франции Алексеем Мешковым . В настоящее время в Париже проходит роуд-шоу инвестпотенциала Подмосковья.

«Сергиев Посад — это удобное место для жизни и работы. Индустриальный парк площадью 90 гектаров сформирован в 2016 году, уже 14 резидентов, из зарубежных — итальянская компания будет производить сыро-вяленную колбасу, испанская — сыры, компания из Парижа, как мы планируем, вино. При этом стать нашим резидентом очень просто — нужно написать мне на почту, прилететь в Москву , где мы вас встретим и будем сопровождать ваш проект», — сказал Толстиков в ходе роуд-шоу.

Он отметил, что стоимость одного гектара в парке составляет 21 тысячу евро.