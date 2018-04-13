Ещё
Индустриальный парк «М‑8» в Сергиевом Посаде ожидает инвесторов из Франции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индустриальный парк «М‑8» в Сергиевом Посаде ожидает инвесторов из Франции 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Индустриальный парк «М-8» в подмосковном Сергиевом Посаде готов сопровождать своих будущих резидентов с момента приезда в Россию, сообщил руководитель проектов парка Андрей Толстиков.
В пятницу завершается рабочая поездка делегации из Подмосковья во Францию. За три дня прошли переговоры с руководством GMD, Schneider Electric, Dalkia, Центра по борьбе с раковыми заболеваниями «Леон Берард». Первое роуд-шоу прошло 12 апреля в Лионе. Также Буцаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ во Франции Алексеем Мешковым. В настоящее время в Париже проходит роуд-шоу инвестпотенциала Подмосковья.
«Сергиев Посад — это удобное место для жизни и работы. Индустриальный парк площадью 90 гектаров сформирован в 2016 году, уже 14 резидентов, из зарубежных — итальянская компания будет производить сыро-вяленную колбасу, испанская — сыры, компания из Парижа, как мы планируем, вино. При этом стать нашим резидентом очень просто — нужно написать мне на почту, прилететь в Москву, где мы вас встретим и будем сопровождать ваш проект», — сказал Толстиков в ходе роуд-шоу.
Он отметил, что стоимость одного гектара в парке составляет 21 тысячу евро.
РИАМО: последние новости
В Подмосковье стартовала вторая смена форума для юных патриотов Новый спорткомплекс в столичных Хамовниках будет напоминать особняк XIX века Подмосковный Главгосстройнадзор выявил более 40 нарушений в строительстве за неделю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT159
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»489
Умер юморист Андрей Жмакин75
В России решили избавиться от двух министерств132
Определен самый богатый член кабмина63
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение