Внешэкономбанк планирует участвовать в проектах макрорегиона «Енисейская Сибирь»

"Внешэкономбанк готов быть не только партнером по реализации отдельных проектов. С учетом роли национального института развития и наличия экспертно-аналитических компетенций ВЭБ может принять участие также и в формировании проекта развития макрорегиона «Енисейская Сибирь». В рамках роуд-шоу проекта мы увидели проработанные, комплексные бизнес-проекты, соответствующие идеологии Внешэкономбанка", — процитировали слова Золотарева в пресс-службе.

Он отметил, что проект строительства Богучанского целлюлозного комбината на площадке АО «Краслесинвест» (Группа ВЭБ), вошел в портфель проектов «Енисейская Сибирь».

Красноярский край, республики Тыва и Хакасия. Проект «Енисейская Сибирь» предусматривает реализацию в течение десяти лет крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более 500 млрд рублей. В макрорегион входят три субъекта РФ

В 2017 году Внешэкономбанк одобрил предоставление средств на подготовку ТЭО и проведение предпроектных работ по созданию целлюлозного комбината. Оценочно, стоимость проекта составит около 100 млрд рублей, будет создано свыше 2 тыс. новых рабочих мест. После получения ТЭО и оценки окончательных показателей эффективности нового производства Внешэкономбанк рассмотрит возможность предоставления финансирования для строительства целлюлозного комбината. Комбинат станет первым отечественным целлюлозным производством, созданным «с нуля» за последние 30 лет.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.