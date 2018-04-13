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21 апреля в Кировской области начинается весенняя охота
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21 апреля в Кировской области начинается весенняя охота 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В северных районах срок начала охоты — 1 мая.
Министерство охраны окружающей среды Кировской области сообщает об открытии весеннего сезона охоты на пернатую дичь и волка. Охота будет осуществляться в первой зоне области с 21 по 30 апреля, во второй зоне — с 1 мая по 10 мая.
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья производится в министерстве охраны окружающей среды Кировской области (г. Киров, ул. Володарского д.82). Также заявление на получение разрешения можно подать через Портал государственных услуг РФ и многофункциональные центры.
Госпошлина за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов составляет 650 рублей. При подаче заявления через портал госуслуг применяется коэффициент 0,7, то есть размер госпошлины составляет 455 рублей.
В соответствии с Правилами охоты при спортивно-любительской охоте в весенний период существует ряд запретов, в том числе запрещена охота на рябчиков, лысуху, камышницу, серых гусей, самок уток, глухарей, тетеревов.
Кроме того, в период весенней охоты запрещено находиться в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах, летательных аппаратах, плавательных средствах с включенным мотором, а также ограничено применение некоторых видов огнестрельных оружий.
Министерство напоминает охотникам о необходимости соблюдения Правил охоты, пожарной безопасности, установленных норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием.
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области
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