В центре Волгограда провал три месяца грозит пациентам детской больницы

Три с лишним месяца администрация Волгограда и коммунальные службы не могут ликвидировать провал, образовавшийся посреди дороги, ведущей к детской клинической больнице и волгоградскому областному туберкулезному диспансеру. Заброшенный много лет назад колодец давно провалился, и теперь двухметровая яма ловит невнимательных прохожих и автомашины прямо в центре Волгограда.

— Этот провал появился перед Новым годом. Сначала с колодца украли люк, потом его прикрыли каким-то хламом, но за прошедшие месяцы он не только провалился, но и начал расширяться буквально на глазах, — рассказали V1.ru сотрудники Волгоградской областной детской клинической инфекционной больницы, которые каждый день проходят по этой дороге от медучреждения к 7-ой Гвардейской. — Яма глубиной около двух метров расположилась прямо посередине дороги и стала откровенно опасна для жизни и здоровья.

За прошедшие месяцы в провал уже несколько раз попадали автомашины, направлявшиеся в детскую инфекционную больницу и областной туберкулезный диспансер. Последний раз ловушка нашла свою жертву в минувшую пятницу. Тогда вызванные на место коммунальные службы развели руками — ставший глубокой ямой в асфальте бывший колодец — никому не принадлежит.

Единственным, кто пытается хоть как-то заставить чиновников ликвидировать провал, стал главный инженер здания ЗАО «Бизнес центр» на 7-ой Гвардейской Андрей Белокреницкий. Все эти месяцы он не только обивает пороги администраций, но и практически ежедневно обновляет импровизированные крышки на западне.

А так провал ждал своих жертв сразу после Нового года

— Это единственная дорога, ведущая к 21-й больнице, — рассказывает V1.ru Андрей Белокреницкий. — По этой дороге бегают дети, которые могут провалиться в яму. Уже несколько дней сюда обещали приехать представители комитета дорожного хозяйства, но дождаться их так и не удается. До этого по телефону мне сообщили, то это вотчина администрации Центрального района Волгограда и там якобы в курсе ситуации. Но все, с кем я пытаюсь связаться в администрации Волгограда, администрации Центрального района и коммунально-водопроводных службах, от этой ямы пытаются откреститься.

Апрель. Мусор меняется, а провал становится только глубже и шире

— Обследование показало, что яма, в паре метров от которой находится колодец, является объектом незавершенного строительства, — сообщила V1.ru заместитель генерального директора ООО «Концессии водоснабжения» Ольга Жинжикова. — Под канализационным люком отсутствуют какие-либо инженерные коммуникации, он не связан никакими действующими сетями. При этом собственник не выявлен, и колодец является бесхозяйным объектом. Учитывая ситуацию, наиболее оптимальной представляется засыпка колодца без демонтажа силами организаций, которые занимаются благоустройством муниципальных территорий.