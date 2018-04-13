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В клубе на Шарикоподшипниковской поговорят о весенних хлопотах
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В клубе на Шарикоподшипниковской поговорят о весенних хлопотах 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В центре социального обслуживания Южнопортового района 14 апреля состоится занятие на тему «Весенние хлопоты».
Об этом рассказала культурный организатор центра соцобслуживания Марина Кузнецова.
— Встреча состоится в рамках работы клуба взаимопомощи «Соседушка». Его участники собираются в нашем центре каждую субботу, — добавила Марина Кузнецова.
Начало в 11.30. Вход свободный, приглашаются все желающие.
Напомним, что центр социального обслуживания Южнопортового района находится по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 40. (вт)
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