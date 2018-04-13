В клубе на Шарикоподшипниковской поговорят о весенних хлопотах

В центре социального обслуживания Южнопортового района 14 апреля состоится занятие на тему «Весенние хлопоты». Об этом рассказала культурный организатор центра соцобслуживания Марина Кузнецова — Встреча состоится в рамках работы клуба взаимопомощи «Соседушка». Его участники собираются в нашем центре каждую субботу, — добавила Марина Кузнецова. Начало в 11.30. Вход свободный, приглашаются все желающие. Напомним, что центр социального обслуживания Южнопортового района находится по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 40. (вт)