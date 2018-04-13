В Трире откроют памятник Карлу Марксу китайского производства

Общественность сможет увидеть философа в полной красе 5 мая, когда отмечается юбилейная дата и памятник будет торжественно открыт. Интересная деталь: бронзовая фигура высотой 4,40 метра и весом 2,3 тонны — подарок Триру от Китайской народной республики , где немецкий идеолог социализма до сих пор в большом почете.

Памятник занял место на площади недалеко от дома семьи Маркс , где и родился философ. Ночью и по выходным до 5 мая статуя будет охраняться. Для обеспечения безопасности будет выделено от 5 до 10 тысяч евро.

Напомним, Карл Маркс провел в Трире первые 17 лет своей жизни. К его юбилею в городе запланировано три выставки и более 600 мероприятий. При установке памятника на метровый постамент присутствовал бургомистр расположенного в федеральной земле Рейнланд-Пфальц города Вольфрам Лайбе. Социал-демократический политик сказал журналистам, что «статуя выглядит очень хорошо». Лайбе подчеркнул, что открытие памятника Карлу Марксу 30 лет назад нельзя было бы представить. Лишь после окончания Холодной войны, по его словам, стало возможно «дифференцированно и с дистанцией» рассматривать деятельность родившегося в Трире философа. Памятник призван сигнализировать, что «теперь можно спокойно подумать о Марксе и его наследии».

Глава строительного департамента городской администрации Андреас Лудвиг, в свою очередь, отметил: «Карл Маркс вписал важную страницу во всемирную историю, он — самый знаменитый житель Трира». Памятник — это новая достопримечательность города, его граждане могут свободно дискутировать о роли своего соотечественника, монумент ни в коей мере не должен восприниматься как «прославление идеологии», подчеркнул политик от ХДС.