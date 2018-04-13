Ещё
«Расширяем географию»: Бажовский фестиваль переедет из Миасса в Пласт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Расширяем географию»: Бажовский фестиваль переедет из Миасса в Пласт 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В 2018 году Бажовский фестиваль народного творчества, который последние два года проводился в Миассе [ГЛЦ «Солнечная долина»], переедет в Пластовский район. Информацию об этом 74.ru подтвердили в региональном министерстве культуры.
— Действительно, в 2018 году фестиваль народного творчества пройдёт на другой площадке — в Пластовском районе, — рассказала пресс-секретарь областного Министерства культуры Виктория Олиферчук. — Это связано с тем, что мы расширяем границы мероприятия, это позволит привлечь новых участников из Пластовского и других соседних районов. Решение о новом месте проведения мероприятия принято. Распоряжение об этом должен подписать губернатор.
В этом году мероприятие пройдёт в 26-й раз. С каждым годом фестиваль становится все масштабнее и популярнее, привлекает много туристов. Это самый крупный фестиваль традиционной народной культуры Урала по количеству участников. Гости Бажовского фестиваля смогут послушать выступления коллективов русского народного творчества, принять участие в конкурсах и мастер-классах, попробовать национальную кухню, приобрести сувениры на память.
74.ru: последние новости
На Родительский день в Челябинске запустят дополнительный транспорт до кладбищ Вдохновила набережная в Москве: на берегу Миасса построят велодорожки, превращающиеся в каток «Вытесним нерадивых маршрутчиков»: Тефтелев пообещал привести в порядок общественный транспорт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT175
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»495
Умер юморист Андрей Жмакин75
В России решили избавиться от двух министерств133
Определен самый богатый член кабмина67
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение