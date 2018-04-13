«Расширяем географию»: Бажовский фестиваль переедет из Миасса в Пласт

В 2018 году Бажовский фестиваль народного творчества, который последние два года проводился в Миассе [ГЛЦ «Солнечная долина»], переедет в Пластовский район. Информацию об этом 74.ru подтвердили в региональном министерстве культуры

— Действительно, в 2018 году фестиваль народного творчества пройдёт на другой площадке — в Пластовском районе, — рассказала пресс-секретарь областного Министерства культуры Виктория Олиферчук. — Это связано с тем, что мы расширяем границы мероприятия, это позволит привлечь новых участников из Пластовского и других соседних районов. Решение о новом месте проведения мероприятия принято. Распоряжение об этом должен подписать губернатор.

В этом году мероприятие пройдёт в 26-й раз. С каждым годом фестиваль становится все масштабнее и популярнее, привлекает много туристов. Это самый крупный фестиваль традиционной народной культуры Урала по количеству участников. Гости Бажовского фестиваля смогут послушать выступления коллективов русского народного творчества, принять участие в конкурсах и мастер-классах, попробовать национальную кухню, приобрести сувениры на память.