Бажовский фестиваль народного творчества пройдёт в Пластовском районе

Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества в 2018 году переедет из Миасса в Пласт. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе минкульта Челябинской области

Вместо поляны на горнолыжном курорте «Солнечная долина» народных умельцев приглашают на юг региона — в Пластовский район, недалеко от села Демарино. Новая локация выбрана для привлечения большего числа участников из разных территорий. Знаменитая Бажовка пройдёт с 22 по 24 июня. Приём заявок начнётся со следующей недели.