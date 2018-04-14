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Бажовский фестиваль народного творчества пройдёт в Пластовском районе
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Бажовский фестиваль народного творчества пройдёт в Пластовском районе 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества в 2018 году переедет из Миасса в Пласт. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе минкульта Челябинской области.
Вместо поляны на горнолыжном курорте «Солнечная долина» народных умельцев приглашают на юг региона — в Пластовский район, недалеко от села Демарино. Новая локация выбрана для привлечения большего числа участников из разных территорий. Знаменитая Бажовка пройдёт с 22 по 24 июня. Приём заявок начнётся со следующей недели.
В 2018 году фестиваль, куда съезжаются мастера-ремесленники, певцы, танцоры и хранители народных традиций, состоится уже в 26-й раз. В прошлом году его посетили более 26 тыс. человек. Участники и гости приехали из 25 территорий России, ближнего и дальнего зарубежья, а в числе почётных гостей была делегация из Чехии.
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